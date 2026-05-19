19 мая 2026 в 07:47

Раскрыто, откуда на рынке труда возникают «вакансии-пустышки»

Экономист Иванова-Швец: вакансии-пустышки помогают мониторить рынок труда

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Так называемые вакансии-пустышки зачастую возникают из-за того, что HR-специалисты используют их для мониторинга рынка труда, заявила NEWS.ru доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. По словам экономиста, эта практика особенно актуальна в периоды нестабильности.

В условиях турбулентности на рынке труда рекрутеры создают подобные объявления, чтобы отслеживать ситуацию: понимать, какие компенсации предлагают конкуренты, каковы их требования к кандидатам и уровень необходимых компетенций. Полученные данные помогают выстраивать политику удержания сотрудников, а иногда — искать замену текущему специалисту, — сказала Иванова-Швец.

По ее словам, при открытии вакансии HR-специалисты действительно начинают поиск. Однако на практике возможны разные сценарии. Например, вакансия может быть потенциальной — на это место пока оформлен сотрудник, который планирует уволиться, но в итоге остается. При этом объявление о вакансии уже попало в базу, и на него начинают поступать отклики.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова заявила, что некоторые компании штрафуют сотрудников за беспорядок на рабочем месте. По ее словам, хорошо организованное пространство повышает эффективность работы.

Экономика
Россия
работа
рынок труда
Екатерина Свинова
