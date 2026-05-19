Освобождение бывшего руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака из-под стражи говорит о том, что нынешний руководитель страны Владимир Зеленский утрачивает связь с реальностью, заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive подполковник в отставке Дэниэл Дэвис. Эксперт отметил, что действия политика выглядят абсурдными сами по себе, поскольку ситуация выставляет Киев в негативном свете.
Мне кажется, что Зеленский просто сошел с ума. Иначе я просто не могу объяснить, зачем он отпустил Ермака вместо того, чтобы решать действительно реальные проблемы на Украине. Это просто поражает, — заявил эксперт.