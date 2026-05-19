«Это поражает»: в США заметили безумие Зеленского после решения по Ермаку Подполковник Дэвис: освобождение Ермака говорит о безумии Зеленского

Освобождение бывшего руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака из-под стражи говорит о том, что нынешний руководитель страны Владимир Зеленский утрачивает связь с реальностью, заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive подполковник в отставке Дэниэл Дэвис. Эксперт отметил, что действия политика выглядят абсурдными сами по себе, поскольку ситуация выставляет Киев в негативном свете.