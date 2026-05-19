Названы регионы России, где ожидаются погодные аномалии в ближайшие дни

В ближайшие дни в центральной части России прогнозируется аномально высокая температура воздуха, а в регионах Сибири продолжатся необычные для сезона холода, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, в Иркутской области 19 и 20 мая ожидаются заморозки до минус трех градусов. Кроме того, 20 мая в горных районах Тывы прогнозируются осадки в виде дождя с мокрым снегом.

Аномально жаркая погода выше нормы на семь и более градусов ожидается не только для Москвы и области, но и для всего центрального региона, для Поволжья, для Вологодской, Архангельской областей, для юга Коми. А отрицательная аномалия сохраняется в Сибири в ближайшие дни, — заявила специалист.

В свое время ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявлял, что аномальная жара с температурой до +30 градусов в Москве ожидается только летом. Он напомнил, что недавно сразу на 12 метеостанциях европейской части России были обновлены температурные рекорды.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что купальный сезон в Москве начнется не раньше конца мая. По ее оценке, в 2026 году традиционное открытие сезона, вероятнее всего, состоится 31 мая. Эксперт отметила, что за последние время вода стала немного теплее.