Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 07:07

Названы регионы России, где ожидаются погодные аномалии в ближайшие дни

Синоптик Паршина: в центральной России в ближайшие дни ожидается аномальная жара

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В ближайшие дни в центральной части России прогнозируется аномально высокая температура воздуха, а в регионах Сибири продолжатся необычные для сезона холода, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, в Иркутской области 19 и 20 мая ожидаются заморозки до минус трех градусов. Кроме того, 20 мая в горных районах Тывы прогнозируются осадки в виде дождя с мокрым снегом.

Аномально жаркая погода выше нормы на семь и более градусов ожидается не только для Москвы и области, но и для всего центрального региона, для Поволжья, для Вологодской, Архангельской областей, для юга Коми. А отрицательная аномалия сохраняется в Сибири в ближайшие дни, — заявила специалист.

В свое время ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявлял, что аномальная жара с температурой до +30 градусов в Москве ожидается только летом. Он напомнил, что недавно сразу на 12 метеостанциях европейской части России были обновлены температурные рекорды.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что купальный сезон в Москве начнется не раньше конца мая. По ее оценке, в 2026 году традиционное открытие сезона, вероятнее всего, состоится 31 мая. Эксперт отметила, что за последние время вода стала немного теплее.

Россия
погода
жара
прогнозы погоды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, откуда на рынке труда возникают «вакансии-пустышки»
«Это поражает»: в США заметили безумие Зеленского после решения по Ермаку
Россиянам рассказали о дополнительном страховании от нападения акул
В МИД РФ раскрыли, какие страны чаще всего хотят купить нефть у России
Азаров заявил, что 60–70% жителей Украины говорят в быту по-русски
«Украинцы в отчаянии»: в США увидели важный сигнал в ударах ВСУ по РФ
Черничук сообщил об ударах по объектам ЗАЭС и инфраструктуре Энергодара
Названы регионы России, где ожидаются погодные аномалии в ближайшие дни
В Воронежской области назвали число сбитых за ночь беспилотников ВСУ
Россиян предупредили о штрафах за неправильную установку кондиционера
Человек погиб на базе SpaceX в Техасе
Россиянам рассказали, как сэкономить на авиабилетах
Боец ВСУ рассказал, как сдался в плен российскому дрону
Освобождение ДНР и срыв атаки ВСУ: успехи ВС РФ к утру 19 мая
Украинские беспилотники атаковали жилые дома в Энергодаре
Врач ответил, что нужно делать при укусе пчелы в первую очередь
Череповец остался без авиасообщения
Кондитер раскрыл, как отличить настоящий шоколад от дешевой подделки
Врач объяснила, как отличить аллергию на солнце от обычного ожога
ВСУ предприняли попытку атаки беспилотниками на Ярославскую область
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.