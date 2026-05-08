Синоптик раскрыл, когда в Москву придет резкое похолодание

Аномально теплая погода с температурой воздуха до +30 градусов Цельсия закончилась в Москве, она вернется только летом, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Накануне, 7 мая, сразу на 12 метеостанциях в европейской части России были зафиксированы рекордные показатели температуры, отметил метеоролог. Новые максимумы зарегистрировали в пяти областных центрах. В Смоленске столбики термометров поднялись до +27 градусов, в Нижнем Новгороде — до +27,1.

Рекордную для 7 мая жару также зафиксировали в Подмосковье. В Можайске температура достигла +28,5 градуса, а в Коломне — +30,9, что тоже побило показатели 1967 года. Тишковец добавил, что пятидневный период, названный «метеорологическим летом», подошел к концу.

Утром 8 мая в столице температура опустилась до +15,4 градуса. Небо было закрыто высококучевыми облаками на 60%, осадков не выпадало. Ветер дул западный со скоростью около 1 м/с. Влажность составила 77%, а атмосферное давление — 745 мм ртутного столба.

В течение дня через Московский регион пройдет холодный атмосферный фронт. В Москве и области ожидается облачная погода с прояснениями, а также кратковременные дожди. Ветер сменит направление на северное, его скорость будет достигать 4–9 м/с с порывами. Днем температура понизится до плюс 11–14 градусов, а вечером — до плюс 8–11. Атмосферное давление, напротив, повысится и составит 752 мм ртутного столба.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова заявила, что купальный сезон в столице стартует не раньше мая. По ее прогнозу, в нынешнем году традиционное открытие сезона, скорее всего, придется на 31 мая. Специалист обратила внимание, что за последние три-четыре дня температура воды несколько поднялась, однако в ближайшее время ожидается очередное похолодание.