27 мая 2026 в 09:27

Спасатели завершили трехдневные поиски Усольцевых

Сергей и Ирина Усольцевы
Спасатели закончили трехдневные поиски семьи Усольцевых в горной тайге Красноярского края, сообщило КГКУ «Спасатель». За этот период было исследовано 28 квадратных километров дикой местности.

В условиях сложного рельефа и густой тайги, на квадроциклах и пешком спасатели за эти дни обследовали 28 квадратных километров труднодоступной горно-таежной местности. Несмотря на все усилия, поиски не увенчались успехом — следов пропавших обнаружить не удалось, — говорится в сообщении.

Активная фаза поисков проходила с конца сентября 2025 года до прихода устойчивого снега. С 23 по 26 мая спасатели из Красноярского и Дивногорского отрядов искали семью по заявке полиции в Манско-Уярском округе.

Ранее нейросеть обработала более 20 тыс. аэрофотоснимков, сделанных во время поисков семьи Усольцевых. Как рассказала представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду, сейчас отобранные системой кадры переданы специалистам для дополнительного изучения.

До этого стало известно, что две из трех пещер Кутурчинского Белогорья, где пропала семья Усольцевых, полностью обследованы, однако следов их пребывания там обнаружено не было. В СК сообщили, что подтверждений версии о похищении семьи Усольцевых нет. Следствие изучает иные криминальные версии произошедшего.

