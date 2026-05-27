Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 09:55

Россиянин нашел в котловане тела беременной девушки и мужчины

В Омске нашли тела пропавших в начале мая беременной девушки и мужчины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Тела беременной женщины и мужчины нашли в котловане в Омске, заявили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по региону. По информации поискового отряда «ЛизаАлерт», 21-летняя Дарья и 30-летний Роман вышли из дома на улице Стрельникова и не вернулись.

Отмечается, что пара пропала в начале мая. Девушка была на третьем месяце беременности. Их тела нашел прохожий в котловане возле улицы 7-я Заозерная. Внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было, уточнили правоохранители.

Ранее сотрудники полиции нашли Ольгу Кочергину, пропавшую в Благовещенске Амурской области вместе с пятью детьми около месяца назад. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Как оказалось, женщина переехала на другую съемную квартиру.

До этого тело подростка обнаружили в реке Преображенке на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. По версии следствия, причиной могло стать падение с моста во время фотосессии. Возбуждено уголовное дело, назначена судебно‑медицинская экспертиза.

Регионы
Омск
ЛизаАлерт
МВД России
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хинштейн назвал число раненых в результате атаки ВСУ на Курскую область
Раскрыто, каких питомцев лучше оставлять с зооняней при отъезде хозяина
Дерматолог ответила, какие средства от комаров нельзя использовать
Стало известно, как изменился объем взаимной торговли внутри ЕАЭС за 12 лет
Раскрыта цель ВСУ при атаке на здание Центробанка в Севастополе
Два человека попали под удар ВСУ в Севастополе
Политолог ответил, кто может стать следующим президентом США после Трампа
Врач ответила, какая дачная травма может привести к летальному исходу
Подростка обвинили в диверсии за деньги
Москвичке могут дать реальный срок за кальян на куличе
Два месяца планировал убийство отца: подробности дела из Липецка
Мать двоих детей скончалась во время операции по подшиванию матки
Автоюрист рассказал, какие препараты нельзя принимать водителям
Овчинский: Москва объявила лауреатов «Московских мастеров» в стройотрасли
Раскрыта причина участившихся случаев взрыва пауэрбанков у россиян
В Госдуме придумали, как сделать дороги удобнее для водителей легковушек
Самолет экстренно сел в аэропорту под Красноярском
В Госдуме раскритиковали россиянина за участие в «Олимпиаде на стероидах»
Верховный суд впервые обобщит практику по делам с ИИ
Стало известно, почему сценарист «Симпсонов» захотел стать президентом США
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.