Россиянин нашел в котловане тела беременной девушки и мужчины В Омске нашли тела пропавших в начале мая беременной девушки и мужчины

Тела беременной женщины и мужчины нашли в котловане в Омске, заявили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по региону. По информации поискового отряда «ЛизаАлерт», 21-летняя Дарья и 30-летний Роман вышли из дома на улице Стрельникова и не вернулись.

Отмечается, что пара пропала в начале мая. Девушка была на третьем месяце беременности. Их тела нашел прохожий в котловане возле улицы 7-я Заозерная. Внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было, уточнили правоохранители.

Ранее сотрудники полиции нашли Ольгу Кочергину, пропавшую в Благовещенске Амурской области вместе с пятью детьми около месяца назад. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Как оказалось, женщина переехала на другую съемную квартиру.

До этого тело подростка обнаружили в реке Преображенке на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. По версии следствия, причиной могло стать падение с моста во время фотосессии. Возбуждено уголовное дело, назначена судебно‑медицинская экспертиза.