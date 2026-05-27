Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 10:40

У Пентагона появились новые планы на Иран

В Пентагоне подготовили список сложных целей на территории Ирана

Тегеран Тегеран Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Пентагон подготовил список дополнительных целей на территории Ирана на случай, если президент США Дональд Трамп примет решение возобновить удары по Исламской Республике, сообщает телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников и экспертов в сфере нацбезопасности. По данным источников, новые объекты значительно сложнее выявить и поразить, что может осложнить проведение возможной военной операции.

Пентагон разработал список дополнительных целей на случай, если президент (Трамп. — NEWS.ru) решит возобновить боевые действия (против Ирана. — NEWS.ru), — сообщает телеканал.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что разговоры о «российской угрозе» не имеют оснований. По его словам, фраза «русские идут» на протяжении многих лет была распространенной мантрой в странах Западной Европы. Экс-сотрудник Пентагона подчеркнул, что, по его мнению, Россия не собиралась и не собирается предпринимать подобных действий, однако о предполагаемой российской угрозе продолжают говорить, несмотря на отсутствие оснований для этого.

США
Пентагон
Иран
боевые действия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД России рассказали, как Украина помогает террористам в Африке
Россиянам рассказали, как выбрать спелую черешню
Хинштейн назвал число раненых в результате атаки ВСУ на Курскую область
Раскрыто, каких питомцев лучше оставлять с зооняней при отъезде хозяина
Дерматолог ответила, какие средства от комаров нельзя использовать
Стало известно, как изменился объем взаимной торговли внутри ЕАЭС за 12 лет
Раскрыта цель ВСУ при атаке на здание Центробанка в Севастополе
Два человека попали под удар ВСУ в Севастополе
Политолог ответил, кто может стать следующим президентом США после Трампа
Врач ответила, какая дачная травма может привести к летальному исходу
Подростка обвинили в диверсии за деньги
Москвичке могут дать реальный срок за кальян на куличе
Два месяца планировал убийство отца: подробности дела из Липецка
Мать двоих детей скончалась во время операции по подшиванию матки
Автоюрист рассказал, какие препараты нельзя принимать водителям
Овчинский: Москва объявила лауреатов «Московских мастеров» в стройотрасли
Раскрыта причина участившихся случаев взрыва пауэрбанков у россиян
В Госдуме придумали, как сделать дороги удобнее для водителей легковушек
Самолет экстренно сел в аэропорту под Красноярском
В Госдуме раскритиковали россиянина за участие в «Олимпиаде на стероидах»
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.