Пентагон подготовил список дополнительных целей на территории Ирана на случай, если президент США Дональд Трамп примет решение возобновить удары по Исламской Республике, сообщает телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников и экспертов в сфере нацбезопасности. По данным источников, новые объекты значительно сложнее выявить и поразить, что может осложнить проведение возможной военной операции.
Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что разговоры о «российской угрозе» не имеют оснований. По его словам, фраза «русские идут» на протяжении многих лет была распространенной мантрой в странах Западной Европы. Экс-сотрудник Пентагона подчеркнул, что, по его мнению, Россия не собиралась и не собирается предпринимать подобных действий, однако о предполагаемой российской угрозе продолжают говорить, несмотря на отсутствие оснований для этого.