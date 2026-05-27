У Пентагона появились новые планы на Иран В Пентагоне подготовили список сложных целей на территории Ирана

Пентагон подготовил список дополнительных целей на территории Ирана на случай, если президент США Дональд Трамп примет решение возобновить удары по Исламской Республике, сообщает телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников и экспертов в сфере нацбезопасности. По данным источников, новые объекты значительно сложнее выявить и поразить, что может осложнить проведение возможной военной операции.

