Автоюрист рассказал, какие препараты нельзя принимать водителям

Водителям противопоказаны некоторые препараты для работы сердечно-сосудистой системы, рассказал Авторадио автоюрист Лев Воропаев. По его словам, запрещены лекарства, в составе которых есть фенобарбитал.

В случае если водитель будет направлен сотрудником Госавтоинспекции на медицинское освидетельствование, у него в моче с большой долей вероятности выявят этот запрещенный фенобарбитал, и водителю за впервые совершенное правонарушение грозит лишение права управления от полутора до двух лет и штраф в 45 тыс. рублей. Поэтому лучше вообще не употреблять такие препараты, если вы в течение двух-трех дней собираетесь куда-либо поехать, — рассказал Воропаев.

Автоюрист подчеркнул, что запрещенными могут оказаться также жаропонижающие и противопростудные препараты. Он посоветовал всегда изучать инструкцию и противопоказания перед приемом.

Ранее сообщалось, что более 60% граждан России старше 65 лет ежедневно принимают не менее пяти лекарственных препаратов. Исследование, охватившее свыше 4 тыс. жителей из 11 регионов, показало, что практически все пожилые люди регулярно проходят терапию, однако каждый четвертый делает это самостоятельно.