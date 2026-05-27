Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 11:24

Автоюрист рассказал, какие препараты нельзя принимать водителям

Автоюрист Воропаев: водителям нельзя принимать препараты для сердца

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Водителям противопоказаны некоторые препараты для работы сердечно-сосудистой системы, рассказал Авторадио автоюрист Лев Воропаев. По его словам, запрещены лекарства, в составе которых есть фенобарбитал.

В случае если водитель будет направлен сотрудником Госавтоинспекции на медицинское освидетельствование, у него в моче с большой долей вероятности выявят этот запрещенный фенобарбитал, и водителю за впервые совершенное правонарушение грозит лишение права управления от полутора до двух лет и штраф в 45 тыс. рублей. Поэтому лучше вообще не употреблять такие препараты, если вы в течение двух-трех дней собираетесь куда-либо поехать, — рассказал Воропаев.

Автоюрист подчеркнул, что запрещенными могут оказаться также жаропонижающие и противопростудные препараты. Он посоветовал всегда изучать инструкцию и противопоказания перед приемом.

Ранее сообщалось, что более 60% граждан России старше 65 лет ежедневно принимают не менее пяти лекарственных препаратов. Исследование, охватившее свыше 4 тыс. жителей из 11 регионов, показало, что практически все пожилые люди регулярно проходят терапию, однако каждый четвертый делает это самостоятельно.

Читайте также
Дерматолог ответила, какие средства от комаров нельзя использовать
Здоровье/красота
Дерматолог ответила, какие средства от комаров нельзя использовать
Врач ответила, какая дачная травма может привести к летальному исходу
Здоровье/красота
Врач ответила, какая дачная травма может привести к летальному исходу
ФАС возбудила дело против фармкомпании «Вифитех» из-за одного препарата
Общество
ФАС возбудила дело против фармкомпании «Вифитех» из-за одного препарата
Терапевт рассказала, что обязательно нужно добавить в дачную аптечку
Здоровье/красота
Терапевт рассказала, что обязательно нужно добавить в дачную аптечку
Аккумулятор в авто на грани: 7 сигналов, которые нельзя игнорировать
Семья и жизнь
Аккумулятор в авто на грани: 7 сигналов, которые нельзя игнорировать
Здоровье
лекарства
водители
юристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магнитные бури сегодня, 27 мая: что завтра, головокружение, дискомфорт
Госдума приняла обращение к ООН из-за атаки ВСУ на колледж в Старобельске
Политолог ответил, почему Совет мира Трампа не получил развития
В СК оценили причиненный ВСУ ущерб в приграничье
Оверчук объяснил, почему Армения не спешит выходить из ЕАЭС
Названо число разыскиваемых иностранных наемников ВСУ
В Госдуме придумали, как усилить безопасность туристов на курортах России
Режим ЧС в Таганроге: ракетный удар ВСУ 27 мая, сколько жертв, куда попали
Адвокат ответил, могут ли осужденной за кальян на куличе скостить срок
Следствие назвало новую причину обрушения дома в Липецке
В Минздраве России раскритиковали реакцию ВОЗ на удары ВСУ по медобъектам
Минобороны России объяснило важность освобождения Воздвиженки
Ушла из жизни супруга звезды сериалов «Сваты» и «Кухня»
На российской границе усилили контроль из-за опасной болезни
В Госдуме отметили, как проверить наличие задолженностей по ЖКХ
Немецкий Leopard не выдержал натиска российской армии в зоне СВО
Наступление ВС России на Харьков 27 мая: ТОС выжигают наемников, Купянск
Средства ПВО России за сутки сбили 285 беспилотников
Российские военные поразили «кузницу» ВСУ
Врач назвала наиболее частые причины выпадения волос
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.