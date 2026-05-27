Названа вероятная дата окончания СВО

Специальная военная операция завершится полным разгромом Вооруженных сил Украины к концу 2027 года, предположил в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. По его мнению, к этому приведет истощение поддержки Киева со стороны европейских стран и США.

Я думаю, что [завершение СВО] произойдет в конце 2027 года. В конечном итоге произойдет разгром ВСУ и истощение ресурсов [Украины]. Это связано с тем, что США все больше углубляются в конфликт против Ирана. Они будут втягивать не только себя, но и страны Европы, которые и так не могут помогать Украине. Но Вашингтон заставит их оказывать поддержку именно в военных действиях против Тегерана. В результате украинцы останутся один на один с Россией. Поэтому разгром Вооруженных сил Украины произойдет быстрее, — сказал Перенджиев.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что с начала 2026 года российские военные освободили более 100 населенных пунктов в зоне спецоперации. Больше всего освобожденных территорий в Донецкой Народной Республике.