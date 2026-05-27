27 мая 2026 в 12:18

Миронов нашел способ покрыть дефицит бюджета

Депутат Миронов призвал отменить налоговые льготы экспортерам нефти

Лидер партии «Справедливая Россия» и руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов призвал отменить налоговые льготы для экспортеров нефти и газа, а также ввести для них дополнительный налог на сверхприбыль, чтобы пополнить казну. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что мера способна принести за месяц сумму, сопоставимую с годовым бюджетом ряда регионов РФ.

Призываю отменить налоговые льготы экспортерам нефти и газа и ввести для них налог на сверхприбыль. Годовые бюджеты примерно 20–25 регионов ниже той суммы, которую за месяц принесли бы нововведения. Ранее эксперты прогнозировали, что в текущем месяце совокупная прибыль экспортеров нефти и газа составит порядка 700 млрд рублей против 500 млрд годом ранее. Сверхприбыль вызвана ростом цены на энергоносители и ситуацией на Ближнем Востоке. Экспорт нефти и газа приносит безумные доходы, и все они проходят мимо бюджета, хотя по Конституции недра принадлежат народу. Хуже того, в стране до сих пор действуют необоснованные и беспрецедентные налоговые льготы для этих отраслей, которые не снились ни химии, ни машиностроению, ни другим наукоемким производствам, — высказался Миронов.

По его мнению, правительству следует ужесточать правила не для малого бизнеса, а для представителей нефтяной и газовой отраслей. Парламентарий добавил, что отмена возврата НДС для экспортеров энергоресурсов принесла бы в казну только в текущем месяце 78 млрд рублей.

Когда надо набирать бюджет, правительство закручивает гайки малому бизнесу. Пора отменить возврат НДС для экспортеров сырья. Также следует вводить налог на сверхприбыль. Отмена возврата НДС нефтяникам и газовикам только в мае принесла бы в бюджет 78 млрд рублей. Налог на сверхприбыль принес бы еще 20 млрд рублей. Совокупно на эти деньги можно год содержать такие регионы, как Курганская или Магаданская области, — заключил Миронов.

Ранее Министерство финансов РФ сообщило, что дефицит федерального бюджета России в январе — апреле 2026 года составил 5,88 трлн рублей, а это эквивалентно 2,5% ВВП. Этот показатель оказался на 2,946 трлн рублей выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Дмитрий Бугров
Дмитрий Новиков
