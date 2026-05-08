Раскрыт дефицит бюджета России за первые четыре месяца 2026 года

Минфин сообщил о дефиците бюджета России в 5,88 трлн рублей за январь — апрель

Дефицит федерального бюджета России в январе — апреле 2026 года составил 5,88 трлн рублей, что эквивалентно 2,5% ВВП, сообщило Министерство финансов РФ. Этот показатель оказался на 2,946 трлн рублей выше уровня аналогичного периода прошлого года.

В ведомстве пояснили, что высокие значения дефицита в начале года обусловлены опережающим финансированием расходов. Уровень дефицита, утвержденный законом о бюджете на 2026–2028 годы, составляет 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП.

По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета за первые четыре месяца достиг 11,721 трлн рублей. Это на 4,5% ниже показателя поступлений за соответствующий период 2025 года.

При этом в части ключевых ненефтегазовых доходов наблюдается положительная динамика. Рост таких доходов федерального бюджета составил 10% год к году, а бюджетной системы в целом — 8,8%.

Объем расходов федерального бюджета по итогам января — апреля 2026 года составил 17,598 трлн рублей. Это выше показателей предыдущего года на 15,7%.

Опережающая динамика исполнения расходов объясняется оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных контрактуемых расходов. Согласно действующему закону о бюджете, общий объем доходов на 2026 год утвержден на уровне 40,283 трлн рублей, а расходы составят 44,069 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что Минфин впервые за последний год вернется к покупке валюты и золота и потратит на эти цели 110 млрд рублей. До этого ведомство ежемесячно проводило продажи активов, а в марте и апреле 2026 года полностью остановило операции.