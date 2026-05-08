День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 14:24

Раскрыт дефицит бюджета России за первые четыре месяца 2026 года

Минфин сообщил о дефиците бюджета России в 5,88 трлн рублей за январь — апрель

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Дефицит федерального бюджета России в январе — апреле 2026 года составил 5,88 трлн рублей, что эквивалентно 2,5% ВВП, сообщило Министерство финансов РФ. Этот показатель оказался на 2,946 трлн рублей выше уровня аналогичного периода прошлого года.

В ведомстве пояснили, что высокие значения дефицита в начале года обусловлены опережающим финансированием расходов. Уровень дефицита, утвержденный законом о бюджете на 2026–2028 годы, составляет 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП.

По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета за первые четыре месяца достиг 11,721 трлн рублей. Это на 4,5% ниже показателя поступлений за соответствующий период 2025 года.

При этом в части ключевых ненефтегазовых доходов наблюдается положительная динамика. Рост таких доходов федерального бюджета составил 10% год к году, а бюджетной системы в целом — 8,8%.

Объем расходов федерального бюджета по итогам января — апреля 2026 года составил 17,598 трлн рублей. Это выше показателей предыдущего года на 15,7%.

Опережающая динамика исполнения расходов объясняется оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных контрактуемых расходов. Согласно действующему закону о бюджете, общий объем доходов на 2026 год утвержден на уровне 40,283 трлн рублей, а расходы составят 44,069 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что Минфин впервые за последний год вернется к покупке валюты и золота и потратит на эти цели 110 млрд рублей. До этого ведомство ежемесячно проводило продажи активов, а в марте и апреле 2026 года полностью остановило операции.

Экономика
Россия
Минфин
дефицит бюджета
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молодежь — на убой. Мерц загоняет немцев в армию: что это значит для РФ
Захарова резко пристыдила россиян за жалобы на отключения интернета
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне
В ВСУ «закопали» правду о проблемах вместе с группой солдат
Скончался бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин»
Еще один зарубежный лидер прибыл в Москву ко Дню Победы
Ушел из жизни экс-посол России в КНДР Валерий Денисов
Пленный боец ВСУ раскрыл «ядерный» секрет тренировочного лагеря под Львовом
Безработный стащил у соседей 90 женских трусов и бюстгальтеров
Атаки в лоб не будет: почему Киев так боится летнего наступления ВС РФ
«Приоритетный проект»: Лихачев раскрыл планы по АЭС «Бушер»
«Рады принять»: Ушаков высказался о зарубежных гостях на параде Победы
Историк рассказала, как нацисты использовали советских детей
Сотни человек приняли участие в «Бессмертном полку» в Женеве
«Привозил огромные коробки»: знакомая о доброте убитого чемпиона из Калуги
В Кремле подтвердили участие Токаева и Мирзиеева в торжествах в честь 9 Мая
Раскрыто возможное назначение найденного у берегов Греции дрона ВСУ
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.