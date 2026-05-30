Российские десантники выкурили ВСУ из «кротовых нор» под Запорожьем Десантники «Днепра» уничтожили подземные укрепления ВСУ в Запорожской области

Штурмовые группы 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии группировки войск «Днепр» вскрыли и уничтожили разветвленную систему подземных укреплений противника на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны России. Подобная сеть туннелей — часть «кротовой тактики» ВСУ, позволяющая резервам скрытно маневрировать и внезапно появляться в тылу.

Выкуривание украинских военных проходило с помощью термобарических гранат и усиленных зарядов взрывчатки. Десантники закладывали их в вентиляционные отверстия и устья подземных лазов.

По данным радиоперехвата, командиры ВСУ обсуждали провал обороны опорного пункта и значительные санитарные потери. Таким образом, подтверждена потеря противником контроля над тактически важным перекрестком траншей.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военнослужащие, расширив зону контроля, продвинулись к населенному пункту Пришиб под Святогорском в Донецкой Народной Республике. От Яровой бойцы сместились южнее к реке Нитриус. Российские войска продолжают наступление на данном участке. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.