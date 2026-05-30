Немецкий автоконцерн оказался под угрозой блокировки в США

CNBC: Mercedes может уйти с рынка США из-за нового закона

Фото: Bernd Weissbrod/dpa/Global Look Press
Mercedes-Benz потенциально может покинуть рынок США на фоне обсуждения в конгрессе нового двухпартийного законопроекта, ограничивающего деятельность китайских автоконцернов, сообщает телеканал CNBC. Этот законодательный акт направлен на запрет импорта, продажи или производства в США автомобилей компаний, имеющих прямую или косвенную долю в капитале правительства иностранных противников, таких как Китай.

Сообщается, что законопроект, нацеленный на ограничение присутствия китайских автопроизводителей, может повлечь за собой запрет на реализацию новых моделей Mercedes-Benz на территории США. Примечательно, что ключевым индивидуальным акционером Mercedes-Benz является государственная китайская автомобильная компания BAIC, ранее известная как Beijing Automotive Industrial.

Ранее сообщалось, что компания Hongqi презентовала в Москве в Музее гаража особого назначения флагманский седан Guoya, который стал самым дорогим китайским автомобилем на российском рынке. Цены стартуют от 27,7 млн рублей за базовую версию, а более оснащенная модификация обойдется в 31,7 млн. До конца 2026 года в Россию будет поставлено всего пять таких машин.

