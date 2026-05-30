30 мая 2026 в 04:46

Перечислены главные финансовые ловушки для россиян

Аналитик Кучава: мошенники обманывают россиян на кредитах в криптовалюте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Тремя главными финансовыми ловушками в России являются нелегальное кредитование в криптовалюте, современные финансовые пирамиды и черные кредиторы, рассказал РИА Новости эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава. В первом случае аферисты привлекают жертв для финансирования цифровых активов, а затем, после выдачи займа, блокируют средства заемщика или требуют комиссии, значительно превышающей разумные ставки.

Вторая по распространенности угроза — современные финансовые пирамиды, которые, по мнению эксперта, уже не являются примитивными схемами, а представляют собой сложные проекты, маскируются под легальные инвестиционные инструменты и обещают гражданам нереальную доходность. Кроме того, Кучава обратил внимание на рост активности подпольных черных кредиторов — нелегальных микрофинансовых организаций, которые работают вне правового поля и могут применять грабительские проценты и методы взыскания долгов, подпадающие под уголовную ответственность.

Ранее независимый финансовый советник Рустам Гусейнов заявил, что россиянам стоит рассмотреть возможность вложения накоплений в золото. По его словам, укрепление рубля делает инвестиции в драгоценные металлы весьма привлекательными.

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
