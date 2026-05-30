Раскрыто, в каких местах прячутся украинцы от ВСУ

«Страна»: полиция и военные ищут украинских уклонистов от ВСУ в автоцистернах

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Украинские полицейские и военные на пограничном пункте пропуска «Паланка» (граница с Молдавией) проверяют автомобильные цистерны на предмет наличия уклоняющихся от мобилизации, сообщает издание «Страна.ua». Материал сопровождается видеороликом, где двое мужчин, один из которых в военной форме, осматривают емкости.

Всеобщая мобилизация на Украине объявлена с февраля 2022 года и неоднократно продлевается. Власти принимают все меры для предотвращения выезда мужчин призывного возраста.

В соцсетях регулярно публикуют кадры насильственной мобилизации и конфликтов с сотрудниками военкоматов. Из-за острой нехватки личного состава в армии рейды активизируются в общественных местах, а мужчины, рискуя жизнью, пытаются любыми способами покинуть страну.

Проблема уклонения от службы на Украине приобретает все более изощренные формы, а силовики вынуждены адаптировать методы поиска, проверяя даже емкости для перевозки жидкостей. Ситуация отражает острый дефицит людских ресурсов в ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинские разработчики создали на русском языке специальное интерактивное приложение, позволяющее пользователям избегать встреч с сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине). Данная программа уже функционирует в Киеве, Одессе, Полтаве, Харькове и других крупных городах.

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
