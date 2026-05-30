Туристы из США купили тур в Россию за 1,3 млн рублей

Самый дорогой на данный момент тур в РФ приобрели граждане США, сообщила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Стоимость поездки составила $15 тыс. (1,34 млн рублей).

Не могу не сказать про самый дорогой на данный момент тур на лето, приобретенный иностранными туристами в Россию — и это американские туристы. Они купили самый дорогой тур за $15 тыс., — уточнила Ломидзе на пресс-конференции.

Американские туристы отправятся в путешествие по Золотому кольцу. При этом глава АТОР подчеркнула, что доля приезжающих в Россию граждан США среди всех иностранных гостей крайне мала.

Ранее сообщалось, что иностранные туристы планируют посетить Россию в количестве 750–800 тыс. человек летом. При этом, по словам Ломидзе, зафиксировано снижение турпотока, связанное с нестабильностью в Персидском заливе.

До этого стало известно, что отдых на побережье Балтийского моря под Калининградом в июне обойдется примерно в 3–4 тыс. рублей за ночь в отеле, а перелет из Москвы в одну сторону — около 7 тыс. рублей. Данное направление советуют для отпуска тем, кто не любит южную жару. Вода в море в это время еще не прогреется для купания, однако экскурсионная программа остается насыщенной.