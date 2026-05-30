Опухоль есть, симптомов нет: как спастись от рака желудка. Ликбез от врача

Опасность рака желудка заключается в длительном бессимптомном течении заболевания. Чем раньше опухоль обнаружат, тем выше вероятность успешного лечения и длительной ремиссии. NEWS.ru поговорил с заведующим Центром амбулаторной онкологической помощи онкологом Красногорской больницы Басиром Бамматовым и выяснил, как снизить риск развития тяжелой болезни.

Симптомы рака желудка

Первые признаки рака желудка могут быть неспецифическими и легко списываются на гастрит или усталость: снижение или полная потеря аппетита, чувство тяжести после еды даже при небольшом количестве пищи, тошнота, иногда рвота, быстрая утомляемость, слабость, потеря массы тела без видимых причин и анемия (бледность кожи, головокружения). На более поздних стадиях могут проявляться боли в верхней части живота, чередование запоров и диареи, рвота с примесью крови или черный стул.

Поводом для обращения к врачу также являются длительная субфебрильная температура (37–37,5 °C без видимой причины), повышенное слюноотделение или измененное восприятие вкусов. К нетипичным симптомам рака желудка относится и длительная охриплость или кашель, если опухоль сдавливает возвратный нерв или есть метастазы.

Кому рак желудка угрожает в первую очередь

Вероятность онкологии выше у людей с определенными факторами риска. Речь идет о хроническом гастрите, особенно вызванном инфекцией Helicobacter pylori, язвенной болезни и наследственной предрасположенности. Кроме того, в эту категорию входит злоупотребление соленой, копченой и маринованной пищей, а также низкое потребление овощей и фруктов, курение и частое распитие алкоголя.

Согласно статистике, раку желудка больше подвержены мужчины старше 50 лет. У женщин до менопаузы работает защитный фактор — эстрогены. Эти гормоны влияют на обмен веществ, иммунную защиту и частично защищают слизистую желудка от хронического воспаления и мутаций. С возрастом уровень эстрогенов снижается, поэтому заболеваемость раком желудка у женщин начинает «догонять» мужскую.

Чем опасен отказ от лечения рака желудка

Без лечения болезнь может быстро прогрессировать и приводить к тяжелым последствиям. Одно из них — прорастание опухоли в поджелудочную железу, печень и пищевод. Нельзя исключить и желудочные кровотечения, метастазы в лимфатические узлы, легкие, печень и кости, а также выраженное истощение организма, анемию и летальный исход.

Как снизить вероятность развития рака желудка

Предотвратить возникновение онкологии можно, если своевременно заботиться о здоровье, в первую очередь о питании. Следует уменьшить количество соленой, копченой, жареной и маринованной пищи. Дело в том, что большое количество соли повреждает слизистую оболочку, облегчает проникновение канцерогенных веществ и усиливает действие бактерии Helicobacter pylori. Это не значит, что соль нужно полностью исключать, ведь она необходима организму. Важно придерживаться разумной нормы — не более пяти граммов в сутки. Это примерно одна чайная ложка вместе со всей «скрытой» солью в готовых продуктах.

Также следует ограничить потребление красного мяса и колбас, включив в рацион свежие овощи, фрукты, зелень и продукты, богатые клетчаткой. Отдавать предпочтение нужно щадящей термической обработке — варке, тушению или запеканию.

Важно понимать, что жарка на высоких температурах, гриль и копчение приводят к образованию нитрозаминов, полициклических ароматических углеводородов и гетероциклических аминов. Все эти вещества повышают риск развития рака желудка и других органов ЖКТ.

Отказаться нужно и от курения, поскольку табак снижает выработку простагландинов — веществ, которые защищают слизистую желудка от кислоты. В результате стенки органа становятся более уязвимыми для повреждений и хронического воспаления.

Также следует свести к минимуму употребление алкоголя, особенно крепкого. Этанол и продукты его распада обладают токсическим действием. Они напрямую повреждают клетки желудка, вызывают хроническое воспаление и эрозии, что повышает вероятность злокачественного перерождения. Кроме того, алкоголь снижает местный иммунитет и способствует хронизации воспаления — это облегчает выживание и размножение бактерии Helicobacter pylori — ключевого фактора риска рака желудка.

Важно поддерживать нормальную массу тела и заниматься физической активностью не менее 30 минут в день — спорт нормализует уровень инсулина и глюкозы, уменьшает инсулинорезистентность. Следовательно, такие процессы в организме снижают вероятность формирования благоприятной среды для роста опухолевых клеток.

Как процедуры и исследования позволяют предупредить рак желудка

Если у вас есть подозрение на развитие рака желудка, обследуйтесь на наличие Helicobacter pylori и при выявлении инфекции пройдите курс лечения. При хронических гастритах и язве желудка регулярно наблюдайтесь у гастроэнтеролога. Не забывайте проходить профилактические осмотры и гастроскопию по рекомендации врача, особенно если вы находитесь в группе риска.

Ни в коем случае не игнорируйте длительные боли или дискомфорт. Не следует снимать симптомы обезболивающими препаратами, так как они могут замаскировать симптомы, что усложняет постановку правильного диагноза.

При обнаружении рака желудка важно не впадать в отчаяние: современная медицина располагает эффективными методами лечения — хирургией, химиотерапией, лучевой терапией и таргетными препаратами. Главное — следовать всем рекомендациям врача, беречь силы, но сохранять физическую активность в разумных пределах (прогулки, дыхательная гимнастика), а при необходимости — обращаться за психологической поддержкой, так как эмоциональное состояние напрямую влияет на качество жизни.

Помните, что без лечения опухоль может дать метастазы — сначала в лимфатические узлы, затем в отдаленные органы: печень, легкие, кости. Они усложняют лечение и снижают прогноз выживаемости.

