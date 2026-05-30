Немецкая группа Dschinghis Khan («Чингисхан») раскритиковала конкурс «Евровидения», назвав его неинтересным, сообщает РИА Новости. Солист коллектива Штефан отметил, что конкурс изменился, он больше не следит за Евровидением, хотя ему было приятно видеть исполнение их песни певицей с Мальты.

Да, я согласен с тем, что политика играет в этом конкурсе важную роль, — отметил солист коллектива.

Другой участник группы Андрей добавил, что состязание трансформировалось в медиапродукт, отошедший от изначальных принципов. Он подчеркнул, что, несмотря ни на что, конкурс остается музыкальным, и в нем не хватает вечных хитов вроде Moskau.

Ранее исполнительный директор конкурса Мартин Грин допустил возвращение России на Евровидение. Однако музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко высказался против этой идеи. По его мнению, организаторы конкурса перестали уделять должное внимание музыке и сосредоточились на пропаганде чуждых для России ценностей.

Позже российский эстрадный певец Филипп Киркоров публично заявил, что именно его профессиональное вмешательство помогло Болгарии впервые в истории одержать триумфальную победу на Евровидении. Исполнитель хитов «Я эту жизнь тебе отдам» и «Цвет настроения синий» отметил, что ему было важно «встать под флаг» своей исторической малой родины.