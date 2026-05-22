Киркоров пояснил степень своего участия в победе DARA на Евровидении

Киркоров заявил, что был создателем приведшей DARA на Евровидение команды

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певец Филипп Киркоров заявил, что имеет отношение к победе Болгарии на музыкальном конкурсе «Евровидение-2026», где трофей забрала DARA (настоящее имя — Дарина Йотова) с песней Bangarang. О своей причастности он рассказал журналистам после церемонии вручения XV Русской музыкальной премии телеканала РУ.ТВ, которая прошла в ночь на 22 мая на ВТБ Арене, передает корреспондент NEWS.ru.

По словам Киркорова, команда, обеспечившая победу Болгарии, начала формироваться еще в 2005 году, когда Дмитрий Билан занял второе место на Евровидении в Греции. Тогда же возникла легендарная Dream Team — объединение Киркорова, продюсера Илиса Кокотоса и композитора Димитриса Контопулоса.

С ними артист штурмовал конкурс в 2007 году (Дима Колдун, вошел в десятку), 2008-м (Ани Лорак, второе место), затем с сестрами Толмачевыми (вошли в десятку), Сергеем Лазаревым (участие два раза, один раз — третье место), Натальей Гордиенко из Молдовы и группой DoReDoS.

И все это создавала команда Dream Team, которая сегодня привела к победе Болгарию на конкурсе «Евровидение» <...>. И я счастлив, что я был на пути создания этой Dream Team, которая сегодня моей исторической родине принесла вот такую грандиозную победу. Ребята молодцы, постарались и сделали свою работу замечательно, — сказал Киркоров.

Из-за политической обстановки он наблюдал за успехом команды из России. Но если ситуация изменится, в следующем году артист планирует поехать в Болгарию — уже как зритель.

Они к этому стремились, мы это создавали, мы этого очень хотели. И это случилось, — резюмировал Киркоров.

Ранее сообщалось, что над созданием конкурсного трека работал греческий композитор Димитрис Контопулос, а постановкой номера занялся шведский режиссер Фредрик Ридман. Российский поп-король особо отметил, что сразу разглядел в болгарской вокалистке огромный потенциал.

