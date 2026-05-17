Итоги Евровидения-2026 без России: кто победил, самый скандальный участник

Протеже Филиппа Киркорова стала победителем песенного конкурса Евровидение-2026. Кто вошел в пятерку лидеров, при чем здесь Киркоров, какие скандалы связаны с Евровидением, вернется ли Россия в качестве участника?

Кто победил на Евровидении-2026, при чем здесь Киркоров

16 мая в столице Австрии на стадионе «Винер-Штадтхалле» прошел финал 70-го международного песенного конкурса Евровидение-2026. Австрия принимала конкурс в третий раз.

Победителем стала представительница Болгарии певица DARA (настоящее имя Дарина Йотова) с песней Bangaranga, которая набрала рекордные 516 баллов по итогам голосования жюри и зрителей. Для Болгарии это первая победа за 70 лет существования песенного смотра.

Народный артист РФ Филипп Киркоров рассказал, что сыграл важную роль в подготовке победы болгарской певицы на Евровидении.

«Мне грех не встать под флаг моей малой родины», — подчеркнул он в интервью Яне Чуриковой.

По словам Киркорова, за помощью к нему обратилось болгарское телевидение. Он знал певицу DARA, когда-то она выигрывала в шоу «Голос».

«Но у нее была одна проблема, у нее не было хита. Но мы увидели в ней потенциал. Я увидел, что она дива, может быть дивой. Поставили на нее», — рассказал Киркоров.

Певица DARA (настоящее имя Дарина Йотова)

Победную песню Bangaranga написал Димитрос Контопулос, греческий автор и композитор, который работал с Киркоровым, Сергеем Лазаревым, Дмитрием Колдуном, Ани Лорак и другими звездами. В прошлом его песни занимали высокие места на Евровидении.

2 место на Евровидении-2026 занял израильский певец Ноам Беттан с песней Michelle.

3 место — румынка Александра Кэпитэнеску с песней Choke Me.

4 место — австралиец Дельта Гудрем с песней Eclipse.

5 место — самый возрастной участник Евровидения-2026, 57-летний итальянец Саль да Винчи с песней Per sempre sì.

При этом хуже всех выступили участники из Германии (Сара Энгельс с песней Fire), австро-венгерский исполнитель COSMO и британский электронный музыкант Сэм Бартл, который набрал всего 1 балл.

Какие были скандалы на Евровидении-2026, кто отказался участвовать

11 мая стало известно, что Испания, Ирландия, Словения, Исландия и Нидерланды приняли решение бойкотировать Евровидение-2026. Причиной стало участие Израиля, который ведет кампании бомбардировок против населения сектора Газа, Ливана и Ирана. Государственные телеканалы в этих странах отказались транслировать конкурс.

С начала Евровидения, 10 мая, в Вене проходили протесты против участия Израиля. Участники акции выходили с флагами Палестины и скандировали «бойкот Израилю, бойкот Евровидению», и «нет сцене для геноцида». Протестующие принесли к зданию стадиона лист с тысячами имен погибших в секторе Газа. Al Jazeera отмечает, что протестующие задают вопрос: почему к Израилю не применяют такие же меры, как к России, которую отстранили от участия в 2022 году после начала СВО. В ходе протестов 16 мая были арестованы 17 человек.

Демонстранты протестуют против участия Израиля в Евровидении

Израиль второй год подряд занимает второе место на Евровидении. В 2026 году организатор конкурса, Европейский вещательный союз (EBU), пересмотрел систему голосования после обвинений в том, что правительство Израиля пытается влиять на результаты посредством массовой кампании голосования. В Израиле эти обвинения отвергают.

Почему Россия не стала участвовать в Евровидении-2026

Ранее Россия добивалась призовых мест на Евровидении; в Вене при перечислении всех лидеров конкурса назвали и Диму Билана, который принес победу России в 2008 году с песней Believe.

15 мая директор Евровидения Мартин Грин заявил, что Россия «теоретически» может вернуться к участию. По его словам, РФ отстранили якобы не из-за начала СВО, а из-за того, что «нет доказательств» того, что российский ТВ-канал ВГТРК не зависит от властей. Так он оправдал участие Израиля в конкурсе. При этом сейчас «нет никаких разговоров о возвращении русского вещателя на Евровидение», подчеркнул Грин.

В Совфеде заявили, что России конкурс «Евровидение» не нужен.



«Вспоминая выступления с демоническими образами, мужчинами в женских образах и прочими попытками шокировать публику, можно сразу сказать, что нам такой конкурс не нужен. С такими нелюдями даже соревноваться не следует», — заявил СМИ член комитета Совета Федерации по науке, культуре и образованию Айрат Гибатдинов.

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил NEWS.ru, что возвращение России принесло бы «больше вреда, чем пользы».

Евровидение действительно имеет политическую и ЛГБТ-пропагандистскую (ЛГБТ — движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) направленность, так зачем нам туда возвращаться? Евровидение сейчас делает акцент не на музыке, а на пропаганде чуждых для россиян ценностей», — указал Рудченко.

Спикер МИД РФ Мария Захарова, комментируя ночную атаку БПЛА на Москву, сказала, что Киев совершил массовый теракт «под звуки песен Евровидения и на деньги ЕС».

«Объекты нападения были исключительно мирные — люди, многоквартирные и частные дома», — подчеркнула дипломат.

