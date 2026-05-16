В Совфеде объяснили, почему Россия не рвется на «Евровидение» Сенатор Гибатдинов: России не нужно «Евровидение» из-за политики конкурса

России не нужен песенный конкурс «Евровидение», где исполнителям приходится соревноваться с артистами, позиционирующими себя «бесполыми монстрами» и пытающимися шокировать публику любой ценой, заявил ТАСС член комитета Совета Федерации по науке, культуре и образованию Айрат Гибатдинов. Так он прокомментировал заявление руководителя конкурса Мартина Грина о возможном допуске РФ к участию.

Вспоминая выступления с демоническими образами, мужчинами в женских образах и прочими попытками шокировать публику, можно сразу сказать, что нам такой конкурс не нужен. С такими нелюдями даже соревноваться не следует, — отметил Гибатдинов.

По его словам, российские артисты способны показать высший класс на любой сцене, но вопрос в том, нужна ли им площадка, где музыка давно ушла на второй план, уступив место политике и провокациям. Сенатор убежден, что сегодня важнее вкладываться в собственные культурные проекты и сотрудничество с дружественными странами СНГ, Азии и БРИКС.

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что возвращение России на «Евровидение» принесет стране и ее населению больше вреда, чем пользы. По его словам, организаторы конкурса перестали уделять должное внимание музыке и сосредоточились на пропаганде чуждых для РФ ценностей.