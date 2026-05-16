День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 мая 2026 в 17:52

В Совфеде объяснили, почему Россия не рвется на «Евровидение»

Сенатор Гибатдинов: России не нужно «Евровидение» из-за политики конкурса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

России не нужен песенный конкурс «Евровидение», где исполнителям приходится соревноваться с артистами, позиционирующими себя «бесполыми монстрами» и пытающимися шокировать публику любой ценой, заявил ТАСС член комитета Совета Федерации по науке, культуре и образованию Айрат Гибатдинов. Так он прокомментировал заявление руководителя конкурса Мартина Грина о возможном допуске РФ к участию.

Вспоминая выступления с демоническими образами, мужчинами в женских образах и прочими попытками шокировать публику, можно сразу сказать, что нам такой конкурс не нужен. С такими нелюдями даже соревноваться не следует, — отметил Гибатдинов.

По его словам, российские артисты способны показать высший класс на любой сцене, но вопрос в том, нужна ли им площадка, где музыка давно ушла на второй план, уступив место политике и провокациям. Сенатор убежден, что сегодня важнее вкладываться в собственные культурные проекты и сотрудничество с дружественными странами СНГ, Азии и БРИКС.

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что возвращение России на «Евровидение» принесет стране и ее населению больше вреда, чем пользы. По его словам, организаторы конкурса перестали уделять должное внимание музыке и сосредоточились на пропаганде чуждых для РФ ценностей.

Власть
Совфед
Евровидение
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо число пострадавших в массовом ДТП с грузовиком
Появились новые детали петербургского дела с вдовой, наследством и курьером
Росатом рассказал о возобновлении работ на АЭС «Бушер», несмотря на риски
В "Росатоме" рассказали, во что превратили ВСУ жизнь в Энергодаре
Неизвестные заперли в тесной клетке трех собак элитной породы
Грузовик протаранил восемь легковушек на трассе в Подмосковье
Стало известно, как сильно подорожает нефть из-за войны на Ближнем Востоке
В Совфеде объяснили, почему Россия не рвется на «Евровидение»
Дети стали свидетелями трагической смерти молодой учительницы на экзамене
Орбан раскрыл, куда потратит €107 тыс. своего выходного пособия
В Южной Корее с 2027 года нельзя будет есть собачатину
«Смысла нет»: американист о захвате Кастро США по венесуэльскому сценарию
Байкеры погнали военкомов через поля и сняли это на видео
Сестре Кадырова вручили международную бизнес-премию в Казани
Четыре беспилотника пытались атаковать Москву
Путин поблагодарил ОАЭ за содействие в украинском вопросе
Состоялся телефонный разговор Путина с иностранным лидером
На площади Независимости в Киеве развернулся пикет против мигрантов
Фанатам Дмитриенко предложили сидеть на досках с видом на стену
ЦАХАЛ заявила о расправе над одним из главных организаторов атаки 7 октября
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.