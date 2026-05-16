Известный продюсер ответил, почему Россия не вернется на Евровидение

Возвращение России на Евровидение принесет стране и ее населению больше вреда, чем пользы, поделился мнением с NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его словам, организаторы конкурса перестали уделять должное внимание музыке и сосредоточились на пропаганде чуждых для РФ ценностей.

С одной стороны, любые конкурсы и крупные мероприятия международного формата — это всегда хорошо для артистов, для продвижения их творчества и имени. С другой стороны, Евровидение действительно имеет политическую и ЛГБТ-пропагандистскую (ЛГБТ — движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) направленность, так зачем нам туда возвращаться? Мне кажется, что для сегодняшней России этот конкурс не нужен. Если не брать отдельно артистов, а говорить в целом о стране, то чего-то интересного в этом конкурсе увидеть невозможно. Евровидение, по сути, сейчас делает акцент не на музыке, а на пропаганде чуждых для россиян ценностей. Наше возвращение туда будет даже во вред стране и в целом для населения, — отметил Рудченко.

Ранее исполнительный директор конкурса Мартин Грин заявил, что возвращение России к участию в Евровидении в будущем возможно. Он добавил, что решение запретить РФ участвовать в мероприятии не было связано с конфликтом на Украине.