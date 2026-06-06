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06 июня 2026 в 14:01

Похоронное бюро «осквернило» тело умершего и получило иск

Похоронная компания в США по ошибке кремировала человека

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Семья из штата Огайо подала иск против похоронного бюро, обвинив его сотрудников в ошибочной кремации их матери, пишет Independent. Родственники утверждают, что женщина при жизни выражала желание быть похороненной рядом с мужем, а не подвергаться кремации, что они назвали осквернением тела усопшей.

Нэнси Андерс скончалась в мае 2025 года в возрасте 83 лет. Согласно ее последней воле, она должна была быть похоронена в одном гробу с супругом, умершим двумя годами ранее. Однако спустя десять дней после смерти семье сообщили, что тело женщины было кремировано.

В иске отмечается, что Нэнси подробно описала свои похороны, включая детали внешнего вида и положения тела. Родственники заявляют о халатности похоронного дома и отсутствии надлежащей проверки личности и исполнения последней воли. Они требуют компенсацию свыше $25 тыс. за моральный ущерб и нарушение договора.

Ранее сотрудники похоронного бюро в Лос-Анджелесе потеряли труп и выдали скорбящей семье тело другого человека. Родственники подали в суд на заведение Forest Lawn Covina Hills после того, как на церемонии прощания обнаружили подмену.

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