Похоронное бюро потеряло тело и подменило покойника Похоронное бюро в США потеряло тело покойного и выдало скорбящей семье другое

Сотрудники похоронного бюро в Лос-Анджелесе потеряли тело покойного и выдали скорбящей семье другого человека, сообщает CBS News. Родственники Джоуи Эспиносы подали в суд на заведение Forest Lawn Covina Hills после того, как на церемонии прощания обнаружили подмену.

В материале говорится, что на исправление чудовищной ошибки у сотрудников ушло более часа, в течение которых расстроенные родственники находились в шоке. По словам тети покойного, инцидент усугубился тем, что на самой поминальной службе ее муж перенес сердечный приступ.

Похоронное бюро признало случившееся «ошибкой планирования» и предложило семье компенсацию в размере $200 (16 тыс. рублей), хотя стоимость их услуг составила почти $20 тыс. (1,6 млн рублей).

Ранее криминалист Михаил Игнатов рассказал, что сотрудники морга из Владивостока могли оставить в теле покойного куклу вуду во время наведения порчи по заказу. Он подчеркнул, что именно так, по убеждениям верящих в колдовство, работает проклятие на смерть. Считается, что человек, фотографии которого лежат рядом с покойным, в скором времени умрет.