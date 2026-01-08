Кладбища, где хоронят военных ВСУ, растут огромными темпами, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Там отметили, что похорон проходит так много, причем каждый день, что могилы отрывают заблаговременно.

Украинские СМИ показали одно из крупнейших кладбищ Харькова. Журналисты отмечают, что кладбище растет страшными темпами. Оно представляет собой три огромных поля, хотя совсем недавно оно было в разы меньше, — сказал собеседник агентства.

Ранее отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что только отдельные подразделения Вооруженных сил Украины проходят полноценное обучение перед отправкой в зону боевых действий. По его словам, таких хорошо подготовленных военнослужащих «очень мало». Командование ВСУ использует их на тех участках фронта, где уровень подготовки может оказать решающее влияние на исход операции.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru говорил, что Лондон уже ведет «сдерживающие» операции на Украине. По его мнению, британский спецназ может заниматься обучением украинских военных методам диверсионной борьбы. Дандыкин отметил, что Вооруженные силы Великобритании имеют ограниченные возможности.