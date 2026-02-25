Сотрудник кладбища рухнул в трехметровую могилу В Испании сотрудник кладбища упал в трехметровую могилу

В испанском городе Торревьеха сотрудник кладбища угодил в трехметровую могилу во время уборки, сообщает Need To Know. Мужчина чистил надгробие, когда оступился и упал в пустую яму.

По данным местных служб, пострадавший выжил, но получил серьезную травму спины и не смог самостоятельно выбраться из глубокой могилы. На место оперативно прибыли пожарные, полиция и медики.

Спасатели оцепили опасный участок, не эвакуируя все кладбище. Они спустили в яму лестницу и с помощью надувных носилок подняли мужчину на поверхность. Пострадавшего госпитализировали.

