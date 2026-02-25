Сотрудник кладбища рухнул в трехметровую могилу

Зимняя Олимпиада — 2026
В Испании сотрудник кладбища упал в трехметровую могилу

Фото: Marc Rasmus/imageBROKER.com/Global Look Press
В испанском городе Торревьеха сотрудник кладбища угодил в трехметровую могилу во время уборки, сообщает Need To Know. Мужчина чистил надгробие, когда оступился и упал в пустую яму.

По данным местных служб, пострадавший выжил, но получил серьезную травму спины и не смог самостоятельно выбраться из глубокой могилы. На место оперативно прибыли пожарные, полиция и медики.

Спасатели оцепили опасный участок, не эвакуируя все кладбище. Они спустили в яму лестницу и с помощью надувных носилок подняли мужчину на поверхность. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее в Свердловской области полицейские нашли 12-летнюю девочку, которая провела ночь на кладбище в сильный мороз. Ребенок ночевал на могиле бабушки и серьезно не пострадал. На родителей составили протокол за ненадлежащее воспитание, семью поставили на контроль.

До этого в Санкт-Петербурге вынесли приговор участникам скандальной фотосессии в стиле шибари на Большеохтинском кладбище. Организатор и модели получили условные сроки от полутора до двух лет. Прокуратура требовала реального заключения, но суд учел раскаяние фигурантов.

