Трамп уличил Байдена в напрасных многомиллиардных тратах Трамп: Байден потратил без надобности сотни миллиардов долларов на Украину

Бывший президент США Джо Байден потратил на Украину сотни миллиардов долларов, хотя Вашингтон не был обязан это делать, заявил действующий хозяин Белого дома Дональд Трамп. Он напомнил, что экс-глава государства потратил до $400 млрд, в том числе на военное оборудование, трансляцию выступления вел Белый дом.

Нам необязательно было участвовать в этом ради Украины. Знаете, это Байден решил потратить сотни миллиардов долларов на Украину, — подчеркнул политик.

Также экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник указал, что Трамп не лишит Вооруженные силы Украины поддержки из-за отказа стран НАТО помогать США в войне с Ираном. Он пояснил, что Вашингтон по-прежнему вовлечен в конфликт на стороне Киева.

При этом военный эксперт, доктор социологических наук Александр Артамонов заявил, что президент США показал истинное отношение к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, отказавшись от его помощи в рамках ближневосточного конфликта. По его словам, глава Белого дома оценил ВСУ как некомпетентную армию.