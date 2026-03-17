Бывший президент США Джо Байден потратил на Украину сотни миллиардов долларов, хотя Вашингтон не был обязан это делать, заявил действующий хозяин Белого дома Дональд Трамп. Он напомнил, что экс-глава государства потратил до $400 млрд, в том числе на военное оборудование, трансляцию выступления вел Белый дом.
Нам необязательно было участвовать в этом ради Украины. Знаете, это Байден решил потратить сотни миллиардов долларов на Украину, — подчеркнул политик.
Также экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник указал, что Трамп не лишит Вооруженные силы Украины поддержки из-за отказа стран НАТО помогать США в войне с Ираном. Он пояснил, что Вашингтон по-прежнему вовлечен в конфликт на стороне Киева.
При этом военный эксперт, доктор социологических наук Александр Артамонов заявил, что президент США показал истинное отношение к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, отказавшись от его помощи в рамках ближневосточного конфликта. По его словам, глава Белого дома оценил ВСУ как некомпетентную армию.