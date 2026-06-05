Никакой международной изоляции России изначально не было, заявил президент страны Владимир Путин. По его словам, были только попытки, которые предпринимала администрация экс-лидера США Джо Байдена. Трансляция выступления главы государства в рамках ПМЭФ доступна на RUTUBE.

Изоляции не было изначально. Инициатором попыток этой изоляции была прежняя администрация Соединенных Штатов, и потом сателлиты в Европе за этим последовали. Они на сегодняшний день преуспели в этом больше администрации США. Но ее и не было изначально, — отметил он.

До этого директор Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин заявил, что попытки Европейского союза изолировать Россию не увенчались успехом, так как Брюссель неожиданно «споткнулся» о Грузию. По его словам, у Тбилиси возобладал прагматизм с опорой на коренные интересы страны и ее народа.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что украинский президент Владимир Зеленский должен перестать угрожать России. По его мнению, главе государства следует согласиться на условия Москвы ради завершения конфликта — перестать стремиться в НАТО, отказаться от дальнейшего вооружения и уважать целостность территорий, где проживает русскоговорящее население.