17 марта 2026 в 09:19

«Ключ к миру»: в Финляндии призвали Зеленского прекратить угрожать России

Финский политик Мема: Зеленский должен прекратить угрожать РФ и пойти на диалог

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press
Украинский президент Владимир Зеленский должен перестать угрожать России, заявил в соцсети X член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема. По его мнению, главе государства следует согласиться на условия Москвы ради завершения конфликта — перестать стремиться в НАТО, отказаться от дальнейшего вооружения и уважать целостность территорий, где проживает русскоговорящее население.

Зеленский заявляет, что максимальное давление на Россию — ключ к миру <...>. Никакое давление не сработает, Зеленский должен принять условия России, — отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп, критикуя европейских партнеров за нежелание участвовать в операции в Ормузском проливе, заявил, что у Вашингтона нет необходимости работать с ЕС по Украине. По его словам, его предшественник на посту президента Джо Байден напрасно помогал правительству Украины. За это его «обобрали до нитки», объяснил лидер.

Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что Париж должен немедленно отказаться от антироссийских санкций на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана во избежание энергетического кризиса. По его мнению, эти ограничения приносят выгоду лишь Вашингтону.

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

