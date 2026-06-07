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07 июня 2026 в 17:50

Политолог назвал главную стратегическую цель Евросоюза

Политолог Кошкин назвал участие в мирном процессе по Украине главной целью ЕС

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Участие в процессе урегулирования конфликта на Украине стало главной стратегической целью Евросоюза, заявил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. Он отметил, что все усилия европейских политиков сосредоточены на том, чтобы донести до мировой общественности важность участия ЕС в переговорах.

В данной ситуации пошли выпады. Даже письмо [президента Украины Владимира] Зеленского [лидеру РФ Владимиру Путину] — это тоже в определенной степени информационно-психологическая операция, в которой просматривается сигнал необходимости участия Европы в соглашении и переговорах. Естественно, если такая стратегическая цель поставлена, тактически она должна выполняться подобного рода заявлениями о том, что Европа должна выступить инициатором начала переговоров с Россией. То есть мало того, что она должна участвовать, она должна взять сам процесс в свои руки, — сказал Кошкин.

Политолог подчеркнул, что стремление ЕС участвовать в мирном процессе и обусловлены заявления президента Финляндии Александра Стубба о необходимости взять инициативу в этом вопросе. Собеседник добавил, что в настоящее время вопрос по Украине в значительной степени дифференцирует политические силы.

Подобного рода заявления [Стубба] характеризуют желание Европы участвовать в мирных переговорах, чтобы влиять на процесс составления и подписания долгосрочного соглашения. Сейчас этим проникнуты все действия. Поначалу Европа была обескуражена тем, что [президент США Дональд] Трамп собирался подписать соглашение в формате Вашингтон-Москва-Киев без поддержки Брюсселя и вообще без учета мнения Европы, — резюмировал Кошкин.

Ранее Стубб заявил, что Прибалтике не угрожает нападение со стороны России. По его словам, РФ нет смысла атаковать страны Североатлантического альянса.

Европа
Финляндия
Александр Стубб
Украина
Софья Якимова
С. Якимова
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