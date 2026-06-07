Политолог назвал главную стратегическую цель Евросоюза

Участие в процессе урегулирования конфликта на Украине стало главной стратегической целью Евросоюза, заявил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. Он отметил, что все усилия европейских политиков сосредоточены на том, чтобы донести до мировой общественности важность участия ЕС в переговорах.

В данной ситуации пошли выпады. Даже письмо [президента Украины Владимира] Зеленского [лидеру РФ Владимиру Путину] — это тоже в определенной степени информационно-психологическая операция, в которой просматривается сигнал необходимости участия Европы в соглашении и переговорах. Естественно, если такая стратегическая цель поставлена, тактически она должна выполняться подобного рода заявлениями о том, что Европа должна выступить инициатором начала переговоров с Россией. То есть мало того, что она должна участвовать, она должна взять сам процесс в свои руки, — сказал Кошкин.

Политолог подчеркнул, что стремление ЕС участвовать в мирном процессе и обусловлены заявления президента Финляндии Александра Стубба о необходимости взять инициативу в этом вопросе. Собеседник добавил, что в настоящее время вопрос по Украине в значительной степени дифференцирует политические силы.

Подобного рода заявления [Стубба] характеризуют желание Европы участвовать в мирных переговорах, чтобы влиять на процесс составления и подписания долгосрочного соглашения. Сейчас этим проникнуты все действия. Поначалу Европа была обескуражена тем, что [президент США Дональд] Трамп собирался подписать соглашение в формате Вашингтон-Москва-Киев без поддержки Брюсселя и вообще без учета мнения Европы, — резюмировал Кошкин.

Ранее Стубб заявил, что Прибалтике не угрожает нападение со стороны России. По его словам, РФ нет смысла атаковать страны Североатлантического альянса.