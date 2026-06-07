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07 июня 2026 в 16:45

«Я вижу все разведывательные отчеты»: в Европе оценили угрозу нападения РФ

Президент Финляндии Стубб заявил, что странам Балтии не грозит нападение России

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Прибалтике не угрожает нападение со стороны России, заявил в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung президент Финляндии Александр Стубб. По его словам, России нет смысла атаковать страны Североатлантического альянса. Он призвал граждан успокоиться.

Людям просто нужно успокоиться. Я понимаю общественные дебаты, но я вижу все разведывательные отчеты, я читаю их очень внимательно. У меня есть всесторонняя оценка обороноспособности такой страны, как Финляндия, — сообщил глава государства.

Финский лидер также высказался о будущем отношений между НАТО и Россией после завершения украинского конфликта. Он подчеркнул, что диалог между сторонами необходим. Хотя прежними эти отношения уже не будут. Стубб напомнил, что его страна граничит с Россией на протяжении более 1300 км.

Ранее политолог и журналист Юрий Светов заявил, что громкие заявления президента Финляндии о будущем Евросоюза связаны с его желанием построить карьеру в мировой политике после ухода с текущей должности. Именно так он отреагировал на предложение финского лидера расширить ЕС с нынешних 27 стран до 40.

Европа
Финляндия
Прибалтика
Александр Стубб
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