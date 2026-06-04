Раскрыто, почему Стубб начал выступать с громкими и опасными заявлениями Журналист Светов: Стубб мечтает о новом витке карьеры в мировой политике

Президент Финляндии Александр Стубб начал выступать с громкими заявлениями о будущем Евросоюза, поскольку стремится продолжить карьеру в мировой политике после ухода со своего поста, заявил NEWS.ru политолог, журналист Юрий Светов. Так он прокомментировал слова финского лидера, что ЕС следует расширить свои границы с нынешних 27 стран до 40. По мнению политолога, в первую очередь Стубб хотел бы возглавить Организацию Объединенных Наций.

Мнение Стубба не очень-то весомо, потому что вопрос расширения и принятия новых членов в ЕС решают три-четыре государства с главными экономиками — это Германия, Франция, Италия в какой-то мере и Испания. Страны Балтии и Финляндию особо спрашивать не будут. Они должны голосовать так, как решили «главные» члены. Стубб, у которого скоро истечет срок пребывания на посту президента, пытается найти себе место в другой сфере, в какой-то международной должности, — пояснил Светов.

Он напомнил, что президент Финляндии ранее уже рассматривался Европой на роль переговорщика с Россией. Позже, по словам политолога, его предлагали в качестве посредника в рамках мирного процесса, ссылаясь на его хорошие отношения с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Бывшие президенты часто находят должности в международных структурах. Например, [Мартти Ойва Калеви] Ахтисаари (экс-президент Финляндии. — NEWS.ru) был представителем по Ближнему Востоку. Возможно, Стубб хотел бы стать генсеком ООН, но никто не выдвигает его на этот пост. Он и [Эммануэль] Макрон (президент Франции. — NEWS.ru) — это люди, которые в ближайшем будущем потеряют президентские должности и хотят куда-то пристроиться. Они действуют из-за личных амбиций, — заключил Светов.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что власти страны пока не рассматривают проведение референдума о членстве в Евросоюзе. По его словам, вопрос может встать на обсуждение только после получения республикой статуса кандидата в ЕС или официального обращения в объединение.