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04 августа 2026 в 06:36

Атака дронов ВСУ на Ленобласть привела к пострадавшим

Дрозденко: один человек пострадал при атаке БПЛА ВСУ в Ленинградской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Один человек пострадал при атаке беспилотников ВСУ в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. После завершения отражения атаки в области отменили опасность БПЛА.

Глава региона заявил, что за время атаки над территорией Ленобласти удалось сбить 17 беспилотников. Он также сообщил о повреждениях в складской зоне Красный Бор, подробности произошедшего уточняются.

Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщил: один мирный житель погиб, еще 23 человека получили ранения в результате атак ВСУ в Херсонской области с 31 июля. Оперативная обстановка в последние дни оставалась напряженной, добавил он.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в хуторе Рогожкино Азовского района на частное домовладение упали обломки украинского беспилотника, в результате чего пострадал несовершеннолетний. Ребенок госпитализирован, врачи оказали ему необходимую помощь.

Кроме того, врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук рассказал: ВСУ атаковали дроном-камикадзе движущуюся «Газель» в районе поселка Погар. В результате удара пострадали водитель и две пассажирки.

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Атака дронов ВСУ на Ленобласть привела к пострадавшим
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