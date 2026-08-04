Атака дронов ВСУ на Ленобласть привела к пострадавшим Дрозденко: один человек пострадал при атаке БПЛА ВСУ в Ленинградской области

Один человек пострадал при атаке беспилотников ВСУ в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. После завершения отражения атаки в области отменили опасность БПЛА.

Глава региона заявил, что за время атаки над территорией Ленобласти удалось сбить 17 беспилотников. Он также сообщил о повреждениях в складской зоне Красный Бор, подробности произошедшего уточняются.

Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщил: один мирный житель погиб, еще 23 человека получили ранения в результате атак ВСУ в Херсонской области с 31 июля. Оперативная обстановка в последние дни оставалась напряженной, добавил он.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в хуторе Рогожкино Азовского района на частное домовладение упали обломки украинского беспилотника, в результате чего пострадал несовершеннолетний. Ребенок госпитализирован, врачи оказали ему необходимую помощь.

Кроме того, врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук рассказал: ВСУ атаковали дроном-камикадзе движущуюся «Газель» в районе поселка Погар. В результате удара пострадали водитель и две пассажирки.