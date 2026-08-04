Стало известно, кому принадлежал исчезнувший в Приангарье самолет

Стало известно, кому принадлежал исчезнувший в Приангарье самолет Кобзев: пропавший в Иркутской области самолет принадлежал компании из Ленобласти

Пропавший в Бодайбинском районе Иркутской области легкомоторный самолет Cessna 182 принадлежит компании «Гоставиа» из Ленинградской области, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в МАКСе. По его словам, компания заключила контракт с Иркутской базой авиационной и наземной охраны лесов на проведение авиационных работ.

На борту самолета находились два человека, среди которых были командир воздушного судна и летчик-наблюдатель, являющийся сотрудником Мамского авиационного отделения. Для координации поисковой операции в регионе создадут рабочую группу. Ее возглавит заместитель председателя правительства региона Владимир Читоркин.

Также Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту исчезновения воздушного судна. Поиски самолета продолжаются в Бодайбинском районе

Ранее Байкало-Ангарская транспортная прокуратура начала проверку по факту исчезновения самолета Cessna 182 в Иркутской области. Воздушное судно авиакомпании «Госавиа» выполняло полет над Бодайбинским районом, но перестало выходить на связь.

До этого частный легкомоторный самолет был вынужден совершить посадку на мелководье озера Ильмень в Новгородской области. Инцидент произошел рядом с населенным пунктом Малое Лучно.