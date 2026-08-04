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04 августа 2026 в 08:05

Врач рассказала, как предотвратить повышение скорости оседания эритроцитов

Врач Ревкова: повышение СОЭ можно предотвратить снижением стресса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Снижение уровня хронического стресса и рациональное питание являются ключевыми мерами для предотвращения повышения скорости оседания эритроцитов, заявила NEWS.ru заведующая поликлиникой № 2 «Военный городок» Красногорской клинической больницы Минздрава Подмосковья врач-терапевт Елена Ревкова. По ее словам, комплексный подход к образу жизни помогает снизить риски хронического воспаления, которое напрямую влияет на данный лабораторный показатель.

Как предотвратить повышение СОЭ? Важное значение имеет рациональное питание с достаточным количеством овощей, клетчатки, белка и ограничением ультрапереработанных продуктов. Регулярная физическая активность способствует снижению уровня системного воспаления и улучшению метаболических процессов. Контроль массы тела является ключевым фактором, поскольку избыточный жир напрямую связан с хроническим воспалением низкой интенсивности. Необходимо уделять внимание качеству сна, так как его дефицит оказывает негативное влияние на иммунную систему. Важным элементом профилактики является снижение уровня хронического стресса. Длительное психоэмоциональное напряжение способно усиливать воспалительные реакции, — пояснила Ревкова.

По ее словам, регулярные профилактические осмотры и контроль лабораторных показателей позволяют выявлять отклонения на ранних этапах и своевременно корректировать состояние. Врач добавила, что самостоятельная интерпретация результатов без участия специалиста может приводить к ошибочным выводам.

Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Анастасия Фатьянова заявила, что высокий уровень кальция в крови и другие специфические изменения в анализах могут свидетельствовать об опухоли. Однако, по ее словам, такие изменения не всегда однозначно указывают на рак.

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