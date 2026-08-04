Расчет FPV-дрона российской группировки войск «Север» поразил американский бронеавтомобиль «Хамви» на службе у ВСУ в Сумской области, сообщил командир расчета с позывным Седой. По его словам, во время слежки за тыловыми маршрутами противника операторы засекли движение HMMWV и тут же нанесли точный удар, полностью уничтожив технику, передает РИА Новости.

В ходе воздушного наблюдения за основными логистическими маршрутами противника в Сумской области наш расчет обнаружил перемещение ББМ «Хамви» ВСУ. По цели отработали незамедлительно, и прицельным ударом ББМ была уничтожена, — рассказал Седой.

До этого сообщалось, что ВСУ несут колоссальные потери на Сумском направлении и пытаются их восполнить за счет военнослужащих подразделений тактической авиации. По словам источника, противник пытается сдержать продвижение российских войск.

Ранее стало известно, что оборонительные позиции Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Кияница и Храповщина Сумской области существенно ослабли. Уточнялось, что Киев испытывает острый дефицит резервов для восполнения потерь на этом участке фронта.