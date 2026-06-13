Власти Афганистана пустили в ход бронетехнику против женщин Власти Афганистана стянули военную технику к Герату из-за протестов женщин

Афганские власти перебросили военную технику к городу Герат, где на протяжении нескольких дней продолжались массовые протесты против ужесточения ограничений для женщин, сообщает агентство AFP со ссылкой на местных жителей. По данным агентства, с 11 июня в городе развернуты силы безопасности, которые досматривают граждан и проверяют их мобильные телефоны.

Корреспондент AFP зафиксировал военные машины, патрулирующие улицы, вооруженных полицейских, дополнительные блокпосты и присутствие сотрудников разведки. По словам одного из жителей Герата, местные жители отказались от планов проведения новых демонстраций.

Ранее в Герате была проведена крупная облава на женщин, подозреваемых в несоблюдении предписаний о внешнем виде. Силовые рейды организовали члены движения «Талибан» совместно с сотрудниками Министерства по пропаганде добродетели и искоренению порока. Вооруженные палками правозащитники устроили проверки на рынке Алмас-Шарк и в жилом квартале Каср.

Кроме того, пресс-секретарь верховного правителя Афганистана Забиулла Моджахед опроверг публикации в некоторых СМИ об отмене минимального брачного возраста в стране. По словам представителя, критика, исходящая от противников исламского законодательства, не является новой и не представляет интереса.