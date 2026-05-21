В Афганистане ответили на сообщения о браках с несовершеннолетними

Афганские власти опровергли сообщения об отмене минимального возраста для брака

Сообщения ряда СМИ об отмене минимального возраста для вступления в брак в Афганистане не соответствуют действительности, заявил изданию Ariana news пресс-секретарь верховного лидера страны Забиулла Моджахед. По его словам, критика со стороны противников исламских законов не нова и не заслуживает внимания.

Верховный лидер Исламского эмирата Афганистан Хайбатулла Ахундзада издал отдельное постановление о том, что выдача замуж девушки без ее согласия запрещена <...>. Критика со стороны тех, кто выступает против исламских законов, не нова, ей не стоит придавать значения, — заявил Моджахед.

Моджахед также заявил, что только за прошлый год в судах Афганистана и через профильные ведомства были рассмотрены тысячи дел о принудительных браках с участием девочек и во всех случаях были приняты меры по их защите, что свидетельствует о внимании властей к правам женщин и девушек.

15 мая в стране вступил в силу закон о правилах расторжения брака и раздельного проживания супругов. Документ, опубликованный в официальном вестнике Министерства юстиции, не касается возраста вступления в брак и направлен на упрощение работы судов при рассмотрении семейных дел, при этом судьи обязаны строго соблюдать закон.

Ранее председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил постепенно снижать возраст вступления в брак в России. По его мнению, этот шаг позволит переломить негативные демографические и физиологические тенденции.

