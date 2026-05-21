Российские средства ПВО за пять часов сбили 101 БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 101 украинский беспилотник, заявили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации. В ведомстве уточнили, что системы ПВО поразили цели в период с 15:00 до 20:00 мск.

С 15:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 101 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей и Московского региона, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что российские средства ПВО уничтожили 196 украинских беспилотников. В ведомстве уточнили, что системы ПВО поражали цели в период с 07:00 до 15:00 мск.

До этого в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили за минувшие сутки более 500 украинских беспилотников самолетного типа. Также, по информации ведомства, были ликвидированы три управляемые авиабомбы ВСУ.