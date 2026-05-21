Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 21:30

Российские средства ПВО за пять часов сбили 101 БПЛА

ПВО С-400 ПВО С-400 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 101 украинский беспилотник, заявили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации. В ведомстве уточнили, что системы ПВО поразили цели в период с 15:00 до 20:00 мск.

С 15:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 101 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей и Московского региона, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что российские средства ПВО уничтожили 196 украинских беспилотников. В ведомстве уточнили, что системы ПВО поражали цели в период с 07:00 до 15:00 мск.

До этого в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили за минувшие сутки более 500 украинских беспилотников самолетного типа. Также, по информации ведомства, были ликвидированы три управляемые авиабомбы ВСУ.

Россия
атаки ВСУ
ПВО
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывшему мэру Белгорода изменили меру пресечения
Хоккеисты «Локомотива» во второй раз стали хозяевами Кубка Гагарина
Атака ВСУ на Макеевку унесла жизнь одного человека
«Видел насквозь»: друг Жириновского объяснил его нелюбовь к Пугачевой
В Афганистане ответили на сообщения о браках с несовершеннолетними
Небензя оценил исполнение плана США по сектору Газа
Нескромная Куртукова, Серябкина в перьях: лучшие фото с премии RU.TV
Российские средства ПВО за пять часов сбили 101 БПЛА
В Белоруссии уличили соседнюю страну в содействии ударам Украины по России
Друг Жириновского раскрыл количество покушений на жизнь лидера ЛДПР
Главного архитектора Крыма задержали по подозрению в получении взятки
Стало известно о новом проекте соглашения США и Ирана
Семенович раскрыла, какое условие поставила своему жениху
«Кошелек» машет хозяином. Миндич подал в суд на Зеленского: что происходит
Посольство РФ в США отслеживает судьбу экстрадированных из Болгарии россиян
В АНБ рассекретили, как ВВС США гонялись за «звездным» НЛО
Шаманка предположила, что Герой России Асылханов подстроил исчезновение
«Неуважение к людям»: Дробыша шокировали цены на «Гамлета» с Юрой Борисовым
Друг Жириновского вспомнил пророчество политика о судьбе Украины
«Просто обязана»: Серябкина призналась, что хочет стать новой Примадонной
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.