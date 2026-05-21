«Кошелек» машет хозяином. Миндич подал в суд на Зеленского: что происходит

Бизнесмен и фигурант уголовного дела о коррупции в сфере украинской энергетики Тимур Миндич подал в суд на президента страны Владимира Зеленского. Так предприниматель, которого называли «кошельком» главы государства, намерен добиться снятия санкций, введенных против него Киевом. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают: судебным разбирательством дело может не ограничиться. За что Миндич обижен на президента Украины и каким образом он способен ему отомстить — в материале NEWS.ru.

Что известно об иске Миндича против Зеленского

Миндич подал в суд на президента из-за санкций, действующих против него на Украине. Они были введены после того, как в ноябре 2025 года Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) обвинило предпринимателя в организации масштабной схемы по отмыванию денег в сфере энергетики.

Тогда НАБУ обнародовало записи прослушки из квартиры Миндича, в которых обсуждались детали махинаций. После этого главы Минэнерго и Минюста Украины Светлана Гринчук и Герман Галущенко, фигурировавшие в деле, ушли в отставку. Сам бизнесмен успел отбыть в Израиль, где, предположительно, находится по сей день.

Сейчас на родине Миндич объявлен в розыск, а его счета на Украине заблокированы. При этом въезд в страну ему не запрещен. Хотя изначально правительство республики настаивало на введении санкций сроком на 10 лет, они будут действовать лишь три года.

Политолог Антоний Киш в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что в первую очередь эти рестрикации рассчитаны на публику. Таким образом, считает он, Зеленский старается дистанцироваться от своего оскандалившегося приятеля.

«В материалах дела Миндича фигурирует некий „Володя“, его имя звучит на записях прослушки. Все на Украине сейчас делают вид, что искренне не понимают, кто же мог быть этим самым Володей. А Зеленский показывает, что это точно не он и вообще ничего не знал. Но жестко давить на Миндича он не будет — все же не совсем чужие люди. Да и Миндич может многое рассказать. Именно поэтому, думаю, его выпустили в Израиль и „не смогли“ вовремя задержать», — предположил эксперт.

Зачем Миндич судится с Зеленским

Несмотря на то, что санкции против Миндича на Украине выглядят «театрально», его стремление добиваться их снятия через суд кажется опрошенным NEWS.ru экспертам вполне реальным. Так, политолог Владимир Корнилов считает, что предприниматель чувствует себя обиженным и преданным ближайшими сторонниками — в первую очередь самим Зеленским.

«Он действительно был „кошельком“ для всей команды украинского президента, действовал в тесном контакте с Зеленским и под его началом — это подтверждают те самые „пленки“», — заметил эксперт.

Киш придерживается схожего мнения.

«Миндич воровал не только для себя, а для всей политической верхушки Украины. Отмывал эти деньги — по украинским понятиям, „тяжело и ответственно работал“. И вдруг подельники его кинули. Подача иска в суд — это как раз публичное выражение обиды», — уверен политолог.

В то же время эксперт полагает, что ни к какому реальному результату этот выпад бизнесмена не приведет.

«Все говорят, что суды на Украине независимы ни от кого, кроме Зеленского. Но для Миндича сам факт подачи иска — это некий жест, своеобразное дело чести. Если слово „честь“ можно применить к данной ситуации», — подчеркнул он.

Как еще Миндич отомстит Зеленскому

Тем временем на Украине продолжается публикация компромата на окружение Зеленского. В начале мая издание «Украинская правда» обнародовало очередную порцию «пленок Миндича», из которых следует, что сам бизнесмен и бывший глава офиса президента Андрей Ермак «распределяли» арестованные после начала СВО активы в стране между частными лицами.

По мнению Корнилова, слить эту информацию мог сам Миндич, который таким образом фактически выдал Зеленскому «черную метку».

«Он дает понять президенту и его окружению, что может и дальше действовать в том же духе и в будущем появятся данные гораздо более чувствительные», — полагает эксперт.

Более того, Миндич может объединиться с другими ярыми критиками действующей украинской власти и нанести по ней сокрушительный удар, как только появится удобный момент, сказал политолог. Среди предполагаемых «соратниц» бизнесмена Корнилов называет бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель.

Историк-источниковед Юрий Якорь в беседе с NEWS.ru отметил: именно Мендель сейчас — самая большая угроза для украинского президента.

«Вот эта барышня, тоже очень обиженная на Зеленского, вообще без тормозов. Кажется, она решила, что терять ей вообще нечего. Вероятно, она знает очень многое и за относительно скромный прайс готова поделиться своими знаниями со всеми желающими. Если кто и может „утопить“ Зеленского, то, на мой взгляд, это именно она», — считает эксперт.

Однако Киш не верит в возможность по-настоящему крупной атаки на Зеленского. По его словам, дело Миндича — тонкая политическая схема, а НАБУ — структура, подконтрольная Западу.

«Есть версия, что это ведомство курируется фондом Джорджа Сороса и другими либеральными глобалистами. Такими же по взглядам людьми, как нынешние европейские элиты. Зачем это им? Все довольно просто — европейцам удобен Зеленский и его окружение, „замазанные“ компроматом с ног до головы. Чтобы все понимали, что они из себя представляют. Поэтому, когда украинский конфликт закончится, с ними будет проще разобраться. Вор во главе Украины для европейцев дешевле, выгоднее и безопаснее, чем честный человек», — заключил политолог.

