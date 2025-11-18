Дружба с Зеленским, побег с Украины, ФБР: кто такой Миндич

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил о планах главы Украины Владимира Зеленского навестить в Турции своего соратника Тимура Миндича, бежавшего за рубеж на фоне коррупционного скандала. Бизнесмен, которого называют «кошельком» президента, подозревается в хищении $100 млн из госбюджета. Опрошенные NEWS.ru эксперты сомневаются в том, что беглый соратник украинского лидера понесет наказание. Кто такой Миндич на самом деле и какое будущее его ждет — в материале NEWS.ru.

Что известно о возможной встрече Миндича и Зеленского в Турции

Миндич бежал с Украины накануне обысков, с которыми к нему нагрянули представители Национального антикоррупционного бюро страны (НАБУ) в рамках расследования о коррупции в украинской энергетике. В ведомстве сообщили, что собрали около тысячи аудиозаписей, доказывающих причастность первых лиц государства к многомиллионным хищениям. Важнейшие материалы были получены в ходе прослушки квартиры Миндича, в них также фигурирует Зеленский.

В ближайшее время украинский лидер намерен посетить Турцию, где у него запланирована встреча со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Депутат Рады Гончаренко заявил, что в ходе визита Зеленский может встретиться с Миндичем, точное местоположение которого сейчас неизвестно.

«Турне Зеленского продолжается. <…> Завтра собирается в Турцию. А там, может, и лучшего друга Миндича проведает. Все-таки сколько уже не виделись», — написал Гончаренко в Telegram-канале.

Что известно о бизнесмене Тимуре Миндиче

Миндич родился 19 сентября 1979 года в Днепропетровске в семье предпринимателей. Предположительно, он был выпускником еврейской образовательной программы «Ор Авнер» — такая информация указана в материалах о его финансовой поддержке сервиса знакомств Mazeltov. Никаких подтвержденных данных о высшем образовании Миндича в открытых источниках нет.

Предприниматель является совладельцем компании «Студия „Квартал 95“», которую создал Зеленский в 2003 году. Он передал партнерам свою долю после избрания президентом в 2019-м. Издание «Украинская правда» писало, что после победы на выборах Зеленский сохранил тесные контакты с Миндичем. Они вместе проводили выходные на шашлыках, а в начале 2021 года президент Украины отметил день рождения в квартире соратника.

Главный редактор издания «Донецкий кряж» Анастасия Антонова рассказала NEWS.ru, что стремительный карьерный взлет Миндича напрямую связан с украинским лидером.

«Миндич был шафером на свадьбе Зеленского и регулярно сопровождал его в зарубежных поездках, что говорит об очень теплой дружбе. Он обладал неформальной властью серого кардинала», — заявила эксперт.

Тимур Миндич Фото: Еврейская община города Днепропетровска

Насколько бизнесмен Миндич был влиятелен на Украине

Украинский олигарх Игорь Коломойский, который долгое время считался покровителем Зеленского, на недавнем судебном заседании усомнился в том, что Миндич мог курировать масштабную коррупционную схему.

«Он идиот. То, что ему приписывают, он никакой не глава мафии. Чистый черт», — сказал Коломойский.

Однако опрошенные NEWS.ru эксперты не согласились с этой точкой зрения. По их мнению, в таком случае Миндич вряд ли бы сумел добиться влияния на Украине. Антонова обратила внимание на простой факт — бизнесмену позволили абсолютно свободно покинуть страну за несколько часов до обысков.

«В разное время выходили журналистские расследования на тему того, что Миндич был решалой по распределению земельных участков в Одесской области и в Киеве. Он отвечал за раздачу должностей, помогал устраиваться в уютные кресла представителям определенных бизнес-структур. Это серьезная коррупционная составляющая, которая не могла быть реализована без крыши в виде Зеленского. Поэтому можно ли говорить о том, что Миндич просто стрелочник?» — задается вопросом Антонова.

Историк и политолог Виктор Сухотин сообщил NEWS.ru, что Миндич мог стать фигурантом расследования ФБР об отмывании денег на Украине. Но это не мешало ему спокойно чувствовать себя на родине.

«В чем его конкретно подозревали американские правоохранительные органы, до конца непонятно. Может быть, это как раз и было началом расследования в сфере украинской энергетики. Но важно, что все это время он прекрасно жил и работал на Украине. Миндич начал суетиться только в тот момент, когда к нему практически постучались в двери детективы из НАБУ», — подчеркнул политолог.

Игорь Коломойский Фото: Михаил Маркив/РИА Новости

Что ждет предпринимателя Миндича после коррупционного скандала на Украине

На фоне коррупционного скандала Зеленский ввел санкции против Миндича и его предполагаемого подельника — бизнесмена Александра Цукермана. В указе Миндич фигурирует как гражданин Израиля.

По мнению Сухотина, если бизнесмен решит отправиться в еврейское государство, то сможет рассчитывать на защиту властей.

«Совершенно точно, что Израиль не выдаст Миндича Украине. Однако в связи с расследованием ФБР его могут арестовать и в конечном итоге договориться о его экстрадиции в США», — отметил политолог.

Антонова не исключает, что беглый бизнесмен даст очень интересные показания против соратников, включая Зеленского.

«Скорее всего, он будет тщательно скрываться, поскольку его могут убить», — сказала эксперт.

По мнению Антоновой, Зеленскому, вне зависимости от дальнейших действий его «кошелька», пока ничего не угрожает.

«Каждый раз, когда на Украине начинается очередной скандал или мрачный террор, общественность думает: „Сейчас мы расскажем всю правду, на Западе увидят, какой Зеленский негодяй, и конфликт закончится“. Ничего подобного. На Западе о нем все прекрасно знают. Зеленский нужен и удобен именно в той роли, которой следует с самого начала — война до последнего украинца и намерение максимально попить крови из России», — резюмировала Антонова.

