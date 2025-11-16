Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Он идиот»: украинский олигарх оценил способности Миндича

Коломойский: Миндич не мог придумать коррупционную схему на $100 млн

Игорь Коломойский Игорь Коломойский Фото: EPA/TASS
Соратник президента Украины Владимира Зеленского Тимур Миндич не мог разработать коррупционную схему по «откатам» на $100 млн (8 млрд рублей), заявил украинский олигарх Игорь Коломойский во время судебного заседания. По его словам, которые передает «Страна.ua», Миндич – «идиот» и «черт», а не глава мафии.

Он идиот. То, что ему приписывают, он никакой не глава мафии. Он чистый черт, — утверждает Коломойский.

Ранее Коломойский говорил, что на Миндича возлагают ответственность за действия более высокопоставленных украинских лиц в коррупционной истории. Он отметил, что считает Миндича невиновным, и признался в поддержании с ним дружеских отношений до начала скандала.

До этого сообщалось, что Миндич выехал с Украины в направлении Польши за 4,5 часа до обысков в его квартире. По словам источника, предприниматель пересек границу через КПП «Грушев» ночью 10 ноября в 02:09 по местному времени (03:09 мск) и сейчас находится в Израиле.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что коррупционный скандал на Украине не остался незамеченным ключевыми международными игроками в Европе и США, поскольку в центре скандала оказалось окружение Зеленского. Песков добавил, что западные страны являются активными донорами украинского руководства.

