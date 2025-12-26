Не в пленке и не в пакете: как правильно хранить сыр и колбасу

Почему сыр и колбаса быстро портятся? Такие изделия чувствительны к перепадам температуры и влажности. Если их хранить неправильно, они могут покрыться плесенью, высохнуть или впитать посторонние запахи. Чтобы этого избежать, важно соблюдать несколько простых правил. Расскажем, какие именно, и объясним, как правильно хранить сыр и колбасу в холодильнике.
Как хранить сыр: не в пленке и не в пакете
Первым делом разберемся, как правильно хранить твердый и мягкий сыры. Далее перечислим полезные советы для разных сортов.
- Универсальный совет: не оставляйте в фабричной упаковке. Магазинные пленки и пластиковые контейнеры не пропускают воздух, из-за чего сыр начинает «потеть» и быстрее портится.
- Вместо пленки используйте пергамент или бумагу для выпечки. Бумага защищает сыр от высыхания, но при этом позволяет ему «дышать». Это идеальный вариант для твердых и полутвердых сортов (например, пармезан, чеддер, гауда).
- Для мягких сыров лучшим выбором будет стеклянная тара. Камамбер, бри и моцареллу лучше хранить в стеклянных контейнерах с плотно закрывающейся крышкой, чтобы они не впитывали запахи.
- Оптимальная температура для хранения сыра составляет от +4 до +8 градусов. Храните сыр в среднем отсеке холодильника, где поддерживается стабильная температура.
- Место в холодильнике: оптимально хранить сыр в ящике для фруктов или нижней части холодильника, подальше от дверцы.
- Сыр лучше всего хранить при влажности 80−90%.
- Еще один универсальный совет: меняйте упаковку каждые 2−3 дня. Даже если сыр хранится в бумаге, она может впитывать влагу. Периодически заменяйте ее, чтобы продукт дольше оставался свежим.
Не забывайте, что в зависимости от типа сыра срок хранения может варьироваться от 5 до 15 дней после вскрытия упаковки.
Как хранить колбасу: стекло и пергамент — лучший вариант
Как хранить колбасу в холодильнике? Ответ зависит от конкретного типа продукта. Смотрите далее наши рекомендации по хранению.
- Цельная колбаса — в пергаменте или полотняном мешке. Колбасные батоны лучше заворачивать в натуральный материал, который защищает их от пересыхания, но при этом не задерживает лишнюю влагу.
- Нарезанная колбаса — в стеклянном контейнере. Если вы уже нарезали продукт, храните его в герметичной стеклянной посуде. Пластик не лучший вариант — он изменяет вкус и запах.
- Не кладите колбасу в самый холодный отсек. Заморозка ухудшает вкус и текстуру. Оптимальная температура — от 0 до +6 градусов.
- Сыровяленые и сырокопченые колбасы можно хранить без холодильника. Но все же их лучше держать в темном прохладном месте при температуре не выше +15 градусов.
Помните про срок хранения колбасы. Вареная хранится до 5−7 дней после вскрытия, копченая — до 10−14, а сырокопченая колбаса — до нескольких недель или даже месяцев.
Общие советы
Осталось перечислить несколько общих советов, которые касаются хранения и колбасы, и сыра.
- Не храните продукты непосредственно на полке дверцы холодильника. Именно в этом месте самые высокие перепады температур, поэтому еда там, вероятно, испортится куда быстрее, чем на обычных полках.
- Регулярно проверяйте состояние продуктов на предмет порчи.
- Для длительного хранения колбасы можно использовать морозильную камеру. А вот сыр так хранить нельзя — этот продукт не любит перепады температур.