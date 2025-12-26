Не в пленке и не в пакете: как правильно хранить сыр и колбасу

Не в пленке и не в пакете: как правильно хранить сыр и колбасу

Почему сыр и колбаса быстро портятся? Такие изделия чувствительны к перепадам температуры и влажности. Если их хранить неправильно, они могут покрыться плесенью, высохнуть или впитать посторонние запахи. Чтобы этого избежать, важно соблюдать несколько простых правил. Расскажем, какие именно, и объясним, как правильно хранить сыр и колбасу в холодильнике.

Как хранить сыр: не в пленке и не в пакете

Первым делом разберемся, как правильно хранить твердый и мягкий сыры. Далее перечислим полезные советы для разных сортов.

Универсальный совет: не оставляйте в фабричной упаковке. Магазинные пленки и пластиковые контейнеры не пропускают воздух, из-за чего сыр начинает «потеть» и быстрее портится.

Вместо пленки используйте пергамент или бумагу для выпечки. Бумага защищает сыр от высыхания, но при этом позволяет ему «дышать». Это идеальный вариант для твердых и полутвердых сортов (например, пармезан, чеддер, гауда).

Для мягких сыров лучшим выбором будет стеклянная тара. Камамбер, бри и моцареллу лучше хранить в стеклянных контейнерах с плотно закрывающейся крышкой, чтобы они не впитывали запахи.

Оптимальная температура для хранения сыра составляет от +4 до +8 градусов. Храните сыр в среднем отсеке холодильника, где поддерживается стабильная температура.

Место в холодильнике: оптимально хранить сыр в ящике для фруктов или нижней части холодильника, подальше от дверцы.

Сыр лучше всего хранить при влажности 80−90%.

Еще один универсальный совет: меняйте упаковку каждые 2−3 дня. Даже если сыр хранится в бумаге, она может впитывать влагу. Периодически заменяйте ее, чтобы продукт дольше оставался свежим.

Не забывайте, что в зависимости от типа сыра срок хранения может варьироваться от 5 до 15 дней после вскрытия упаковки.

Как хранить колбасу: стекло и пергамент — лучший вариант

Как хранить колбасу в холодильнике? Ответ зависит от конкретного типа продукта. Смотрите далее наши рекомендации по хранению.

Цельная колбаса — в пергаменте или полотняном мешке. Колбасные батоны лучше заворачивать в натуральный материал, который защищает их от пересыхания, но при этом не задерживает лишнюю влагу.

Нарезанная колбаса — в стеклянном контейнере. Если вы уже нарезали продукт, храните его в герметичной стеклянной посуде. Пластик не лучший вариант — он изменяет вкус и запах.

Не кладите колбасу в самый холодный отсек. Заморозка ухудшает вкус и текстуру. Оптимальная температура — от 0 до +6 градусов.

Сыровяленые и сырокопченые колбасы можно хранить без холодильника. Но все же их лучше держать в темном прохладном месте при температуре не выше +15 градусов.

Помните про срок хранения колбасы. Вареная хранится до 5−7 дней после вскрытия, копченая — до 10−14, а сырокопченая колбаса — до нескольких недель или даже месяцев.

Общие советы

