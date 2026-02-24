Жители приграничья пострадали от удара дрона ВСУ по машине

Жители приграничья пострадали от удара дрона ВСУ по машине В Брянской области мужчина и женщина пострадали от удара дрона ВСУ

Жители Брянской области пострадали в результате удара дрона ВСУ в поселке Белая Березка, написал в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. По его словам, травмы получили мужчина и женщина, которые ехали в машине.

Целенаправленный удар киевский режим нанес по движущемуся автомобилю. В результате террористических действий, к сожалению, ранены мирные жители, — написал губернатор.

Машина также получила повреждения в результате атаки. Сейчас пострадавшие жители находятся в больнице.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили FPV-дроном по грузовому автомобилю в селе Чайки Белгородской области. Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, в результате атаки погиб мужчина. Он выразил соболезнования родственникам и близким погибшего.

До этого стало известно, что российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 380 беспилотников самолетного типа в зоне СВО. Кроме того, по информации Минобороны РФ, были ликвидированы шесть управляемых авиабомб ВСУ.