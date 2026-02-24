Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 18:02

«Охота объявлена»: военэксперт о новых планах России в рамках СВО

Военэксперт Дандыкин: Россия объявила охоту на украинские ракеты «Фламинго»

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские военные активизировали усилия по уничтожению украинских ракет «Фламинго», заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, ранее аналогичная судьба уже постигла ракетные комплексы «Точка-У».

Я думаю, что ВС РФ проехались по производству пусковых установок ракет «Фламинго». Эта ракета пришла из-за кордона. Кто-то говорит, что она английская. Это вполне вероятно. Дальность где-то до полутора тысяч километров, но она дозвуковая, большая, и поэтому сбить ее российскими средствами ПВО труда не составляет. Ракеты Scalp, Storm Shadow и тем более американская баллистика [ATACMS] гораздо коварнее. Но думаю, что [пусковые установки «Фламинго»] еще остались. Сначала было много «Точек-У», сейчас их нет, все перебито. Охота [на «Фламинго»] объявлена, — высказался Дандыкин.

Он подчеркнул, что ранее Вооруженные силы РФ уже нанесли массированные удары, в том числе по объектам, где могли бы производиться «Фламинго». По словам эксперта, в данном случае ключевым фактором являются атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, поскольку без нее невозможно производство.

По сути, большинство оружия сейчас производится в Европе и покупается у американцев и в Чехии. Там клепают крупнокалиберные снаряды, еще болгары помогают. Значит, надо бить по логистике, когда оружие приходит на Украину, по портам в Одессе, Николаеве и Чернигове, — заключил Дандыкин.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные ликвидировали украинскую транспортно-заряжающую машину реактивной системы залпового огня HIMARS. Согласно данным ведомства, под ударами также оказались пусковые установки для крылатых ракет «Фламинго».

СВО
ВС РФ
ВСУ
ракеты
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Итальянка порезала мужа из-за отмененного пенальти «Наполи»
Росатом и Белоруссия готовят ядерную «революцию»
Дуров ответил на «свое» уголовное дело
МИД России отменил свои рекомендации по одной латиноамериканской стране
Энергетик оценил вероятность подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков
Фон дер Ляйен поставила Киеву задачу по российской нефти
В Словакии обвинили Киев в затягивании восстановления транзита нефти
Модель и звезда мема про Bentley дебютировала на показе в Лондоне
Самолет с 179 людьми загорелся в воздухе и подпалил аэропорт
Студент поджег полицейский автомобиль по указке мошенников
Жители приграничья пострадали от удара дрона ВСУ по машине
В Госдуме захотели «скостить» срок банкротам
Ученые выяснили неочевидную причину проблем с полостью рта
На Бали похищен скамер — сын украинского авторитета: кто он — подробности
Хинштейн рассказал, как увековечат память защитников Курской области
Стало известно, чем наградили дворника за спасение ребенка
Удушающее пекло и жара до +35? Погода в Москве в начале июня: чего ждать
Адвокат раскрыл новые подробности суда над российским археологом в Польше
Полковник раскрыл, кто мечтает подорвать «Турецкий» и «Голубой» потоки
США захватили «беглый» нефтяной танкер в Индийском океане
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.