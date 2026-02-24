«Охота объявлена»: военэксперт о новых планах России в рамках СВО

Российские военные активизировали усилия по уничтожению украинских ракет «Фламинго», заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, ранее аналогичная судьба уже постигла ракетные комплексы «Точка-У».

Я думаю, что ВС РФ проехались по производству пусковых установок ракет «Фламинго». Эта ракета пришла из-за кордона. Кто-то говорит, что она английская. Это вполне вероятно. Дальность где-то до полутора тысяч километров, но она дозвуковая, большая, и поэтому сбить ее российскими средствами ПВО труда не составляет. Ракеты Scalp, Storm Shadow и тем более американская баллистика [ATACMS] гораздо коварнее. Но думаю, что [пусковые установки «Фламинго»] еще остались. Сначала было много «Точек-У», сейчас их нет, все перебито. Охота [на «Фламинго»] объявлена, — высказался Дандыкин.

Он подчеркнул, что ранее Вооруженные силы РФ уже нанесли массированные удары, в том числе по объектам, где могли бы производиться «Фламинго». По словам эксперта, в данном случае ключевым фактором являются атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, поскольку без нее невозможно производство.

По сути, большинство оружия сейчас производится в Европе и покупается у американцев и в Чехии. Там клепают крупнокалиберные снаряды, еще болгары помогают. Значит, надо бить по логистике, когда оружие приходит на Украину, по портам в Одессе, Николаеве и Чернигове, — заключил Дандыкин.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные ликвидировали украинскую транспортно-заряжающую машину реактивной системы залпового огня HIMARS. Согласно данным ведомства, под ударами также оказались пусковые установки для крылатых ракет «Фламинго».