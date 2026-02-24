Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 19:24

ВСУ ударили по российской школе

Богомаз сообщил об атаке ВСУ на школу в Брянской области

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины атаковали село Новая Погощь Суземского района, сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его информации, в результате удара беспилотником было повреждено здание школы.

ВСУ продолжает наносить подлые удары по гражданским объектам. Укронацисты нанесли очередной удар с помощью дронов-камикадзе по селу Новая Погощь Суземского района. Пострадавших нет. В результате атаки повреждено здание школы, — уточнил глава региона.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник заявил, что украинские вооруженные силы за последние семь дней нанесли серию прицельных ударов по российским гражданским учебным заведениям. По информации дипломата, за этот период атакам подверглись как минимум пять школ.

Кроме того, он сообщил, что за неделю с 16 по 22 февраля жертвами атак ВСУ стали 14 мирных жителей в российских регионах. Дипломат также привел данные о раненых и масштабах обстрелов: за указанный период по гражданским объектам было выпущено не менее 3846 боеприпасов, удары затронули несколько областей.

атаки
ВСУ
Брянская область
школы
Александр Богомаз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Opel отзовет тысячи машин из-за смертельно опасных подушек
В Минфине оценили состояние крупнейшего застройщика
Проживающие в Грузии россияне задумались о переезде
Силы ПВО за шесть часов сбили восемь дронов ВСУ над двумя регионами России
Поддержка Долиной, срок на Украине, помощь СВО: как живет Денис Майданов
«Что вкладывает в членство?»: Захарова осадила фон дер Ляйен из-за Украины
Стало известно, как на воробьев действует жизнь в городе
Политолог раскрыл, чем закончится «война» Украины с Венгрией и Словакией
Герой России объяснил, почему расширение «ядерного клуба» недопустимо
Эндокринолог озвучила новую причину хронического запора
На границе Пакистана и Афганистана произошли вооруженные столкновения
В Китае обратили внимание, чем грозят слова Стубба о ядерных объектах РФ
Нововведения в РФ с 1 марта, ЕС обезумел, претензии Зеленского: что дальше
Военэксперт объяснил, почему Запад хочет передать Украине ядерное оружие
Канада выделит Украине 17 млрд рублей и поставит 400 бронеавтомобилей
На Украине певицу Чичерину приговорили к 12 годам колонии
Собака вернулась домой без девятилетней хозяйки, которую не могут найти
Лондону объяснили, кого он подставил новыми антироссийскими санкциями
Украина ответила на сообщения о планах получить ядерное оружие
Подозреваемый в связях с Эпштейном политик пытался совершить суицид
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.