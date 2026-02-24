ВСУ ударили по российской школе Богомаз сообщил об атаке ВСУ на школу в Брянской области

Вооруженные силы Украины атаковали село Новая Погощь Суземского района, сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его информации, в результате удара беспилотником было повреждено здание школы.

ВСУ продолжает наносить подлые удары по гражданским объектам. Укронацисты нанесли очередной удар с помощью дронов-камикадзе по селу Новая Погощь Суземского района. Пострадавших нет. В результате атаки повреждено здание школы, — уточнил глава региона.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник заявил, что украинские вооруженные силы за последние семь дней нанесли серию прицельных ударов по российским гражданским учебным заведениям. По информации дипломата, за этот период атакам подверглись как минимум пять школ.

Кроме того, он сообщил, что за неделю с 16 по 22 февраля жертвами атак ВСУ стали 14 мирных жителей в российских регионах. Дипломат также привел данные о раненых и масштабах обстрелов: за указанный период по гражданским объектам было выпущено не менее 3846 боеприпасов, удары затронули несколько областей.