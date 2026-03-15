Беру обычную морковь и ставлю на огонь — и через час на столе турецкое джезерье с кокосом и грецкими орехами: вкуснее, чем рахат-лукум

Беру морковь, сахар и орехи — и готовлю турецкое джезерье, которое напоминает рахат-лукум, но готовится проще и быстрее. Получается обалденная вкуснятина: нежные, слегка тягучие морковные конфеты с хрустящими орешками и ароматной кокосовой стружкой, которые буквально тают во рту и исчезают со стола быстрее, чем вы успеваете их приготовить.

Для приготовления вам понадобится: 500 граммов моркови, 200 граммов сахара, 100 граммов грецких орехов, 100 граммов кокосовой стружки, 1 столовая ложка лимонного сока, щепотка корицы. Морковь натрите на мелкой терке, переложите в кастрюлю, добавьте сахар и лимонный сок.

Варите на медленном огне, постоянно помешивая, 30–40 минут до загустения. Орехи порубите ножом. Готовую морковную массу снимите с огня, добавьте орехи и половину кокосовой стружки, тщательно перемешайте. Выложите массу в форму, застеленную пергаментом, разровняйте и оставьте до полного остывания. Нарежьте на кусочки и обваляйте в оставшейся кокосовой стружке.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Мария Левицкая
