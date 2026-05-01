Продюсер назвал новый тренд в музыкальной индустрии

День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 мая 2026 в 18:04

Продюсер Рудченко: ремейки хитов и воссоединения групп станут трендом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ремейки хитов и воссоединения распавшихся групп станут трендом в шоу-бизнесе, заявил NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, возвращение к старым песням является беспроигрышным ходом.

Я считаю, что сейчас активно будут появляться всевозможные ремейки и возврат к старым коллаборациям. Такой тренд будет всегда актуален, потому что это определенные ностальгические воспоминания, которые всегда будут близки конечному слушателю. К тому же это хорошо будет монетизироваться для артистов. Но речь идет про успешные песни, которые стали хитами, — заявил Рудченко.

Продюсер отметил, что успех ремейков подтверждает рост появления кавер-групп. По его словам, публика позитивно воспринимает разные вариации уже известных хитов.

Тенденцию популярности ремейков можно наблюдать на примере кавер-групп, работающих на корпоративах. Количество кавер-групп сейчас огромное, так как это очень востребовано. Потому что публика заведомо поддержит такой ход, — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что артисты Потап (настоящее имя — Алексей Потапенко) и Настя Каменских объявили о разводе после семи лет брака. Их творческий союз длился около 20 лет.

Шоу-бизнес
продюсеры
музыканты
Россия
Александрина Гуловская
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.