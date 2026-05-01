Продюсер назвал новый тренд в музыкальной индустрии

Ремейки хитов и воссоединения распавшихся групп станут трендом в шоу-бизнесе, заявил NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, возвращение к старым песням является беспроигрышным ходом.

Я считаю, что сейчас активно будут появляться всевозможные ремейки и возврат к старым коллаборациям. Такой тренд будет всегда актуален, потому что это определенные ностальгические воспоминания, которые всегда будут близки конечному слушателю. К тому же это хорошо будет монетизироваться для артистов. Но речь идет про успешные песни, которые стали хитами, — заявил Рудченко.

Продюсер отметил, что успех ремейков подтверждает рост появления кавер-групп. По его словам, публика позитивно воспринимает разные вариации уже известных хитов.

Тенденцию популярности ремейков можно наблюдать на примере кавер-групп, работающих на корпоративах. Количество кавер-групп сейчас огромное, так как это очень востребовано. Потому что публика заведомо поддержит такой ход, — резюмировал он.

