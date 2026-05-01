Потап и Настя Каменских объявили о разводе

Артисты Потап (настоящее имя — Алексей Потапенко) и Настя Каменских объявили в своих соцсетях о разводе после семи лет брака. Их творческий союз длился около 20 лет.

Ровно 20 лет назад мы начали свой творческий путь, который со временем превратился во что-то большее. Но рано или поздно все обретает конец. Как ни крути, но мы не пара, — говорится в их сообщении.

Певица уточнила, что не будет давать дополнительных комментариев по поводу расставания. Она также поблагодарила поклонников за поддержку и внимание.

Творческий дуэт «Потап и Настя» был создан в 2006 году. В 2019 году артисты официально зарегистрировали брак. При этом слухи о разводе пары начались несколько лет назад.

