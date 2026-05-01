День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 мая 2026 в 14:01

Потап и Настя Каменских объявили о разводе

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Артисты Потап (настоящее имя — Алексей Потапенко) и Настя Каменских объявили в своих соцсетях о разводе после семи лет брака. Их творческий союз длился около 20 лет.

Ровно 20 лет назад мы начали свой творческий путь, который со временем превратился во что-то большее. Но рано или поздно все обретает конец. Как ни крути, но мы не пара, — говорится в их сообщении.

Певица уточнила, что не будет давать дополнительных комментариев по поводу расставания. Она также поблагодарила поклонников за поддержку и внимание.

Творческий дуэт «Потап и Настя» был создан в 2006 году. В 2019 году артисты официально зарегистрировали брак. При этом слухи о разводе пары начались несколько лет назад.

Ранее актриса Мария Миронова рассказала о многолетнем давлении, угрозах и эпизодах насилия со стороны бывшего мужа Андрея Сороки. Она пояснила, что конфликт с экс-супругом давно вышел за рамки обычного расставания. По словам Мироновой, мужчина требовал забирать их сына Федора для встреч в неподходящих условиях и даже угрожал увезти ребенка к себе на родину.

Шоу-бизнес
Настя Каменских
певцы
разводы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

Семья и жизнь

Культура

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.