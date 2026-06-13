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13 июня 2026 в 08:00

Раскрыто, как подростков вовлекают в аферы из-за «синдрома пионера»

МВД РФ: аферисты вовлекают патриотичных и воспитанных подростков в преступления

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Мошенники используют «синдром пионера» для вовлечения подростков в преступления, заявил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин в интервью ТАСС. Патриотичные и воспитанные дети, желая помочь государству, не включают критическое мышление и верят звонящим, которые представляются сотрудниками органов безопасности или полиции.

Мы в ходе работы стали пользоваться таким понятием, как «синдром пионера» <…>. Когда мы видим ребенка, совершающего преступления, начинаем с ним работать, понимаем, что этот подросток вырос в нормальной, полноценной семье, сформирован достаточно патриотически, воспитан, — сказал Васенин.

По его словам, ребенок слышит, что должен выполнить «специальное задание», и сразу верит, не оценивая звонок как мошеннический. В этой ситуации крайне важно внимание родителей и авторитетных взрослых.

Представитель полиции подчеркнул, что несовершеннолетний может получить большой срок лишения свободы и фактически стать потерянным для общества, не успев даже закончить образование. И эти риски Васенин назвал чрезвычайно опасными.

Ранее мошенники обманывали граждан, предлагая от имени банка пройти опрос ко Дню России и получить «вознаграждение». Для начисления «бонуса» злоумышленники просили указать личную информацию и подтвердить участие в опросе с помощью кода из СМС.

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